House of the Dragon-Finale schockt Fans mit tragisch-ekelhafter Szene: "Ich muss mich übergeben"

Das House of the Dragon-Finale schockierte mit einer besonders heftigen Szene. Die Reaktionen im Netz darauf fallen dementsprechend heftig und emotional aus. Wir haben einige für euch gesammelt.

Achtung, es folgen Spoiler zum House of the Dragon-Finale: Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon hat sich natürlich nicht ohne Knalleffekt von der 1. Staffel verabschiedet. Im Finale kam es zu einem schockierenden Figurentod, der Fans sofort zu emotionalen und getroffenen Reaktionen brachte. Wir haben euch einen Schwung Twitter-Reaktionen zusammengestellt.

Schaut hier noch den Trailer zum House of the Dragon-Finale:

House of the Dragon - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

House of the Dragon-Figurentod schlägt sofort im Netz ein

In der 10. Folge House of the Dragon erfährt Rhaenyra am Ende, dass ihr Sohn Lucerys “Luke” Velaryon durch einen Drachen von Alicents Sohn Aemond Targaryen getötet wurde. In den letzten Szenen des Finales wird klar, dass Rhaenrya dafür Rache nehmen will.

Das Netz hat natürlich sofort auf den schockierenden Tod von Luke reagiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

LUCERYS WAR EIN KIND. ARRAX WAR EIN BABY. ICH MUSS MICH ÜBERGEBEN. ICH BRING MICH UM

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ich versuche, Lucerys zu retten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aemond: Nein Vhagarrrr, neeeeein!!!

Vhagar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lucerys hat die Welt verdient. GERECHTIGKEIT FÜR DEN SÜßEN JUNGEN

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich, wie ich Lucerys beim Sterben zuschaue, obwohl ich es schon wusste

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danke Elliot Grihault, seine Leistung als Lucerys Velaryon war wahrscheinlich die perfekteste Performance, die wir uns wünschen konnten

Wann startet die 2. Staffel House of the Dragon?

Die 2. Staffel der Game of Thrones-Serie ist längst beschlossene Sache. Die Dreharbeiten sollen aber erst im Frühjahr 2023 beginnen. Damit wird die 2. Staffel House of the Dragon wohl erst 2024 starten.

House of the Dragon im Podcast: Kinder-Fight-Clubs und Fußfetischisten in Westeros

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht in unserem Spoiler-Talk zu Episode 9, Der grüne Rat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie fandet ihr das House of the Dragon-Finale?