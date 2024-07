House of the Dragon wiederholt Drachen-Fehler aus Game of Thrones – und George R.R. Martin schreibt einen ganzen Aufsatz zur Erklärung

Vorlagenautor George R.R. Martin hat fast nur Lob für House of the Dragon, die Serienadaption seines Buches Feuer und Blut. Nur ein Drachen-Detail lässt ihn vor Wut Feuer speien.

Wir befinden uns mitten in der 2. Staffel von House of the Dragon und bisher fand Westeros-Erfinder George R.R. Martin fast nur lobende Worte für das Fantasy-Format. In manchen Fällen wünscht er sich sogar, er wäre selbst drauf gekommen.

Es existiert aber seit den späteren Staffeln von Game of Thrones ein Drachen-Detail, das nicht ganz richtig ist. Es bringt GRRM sogar so sehr auf die sprichwörtliche Palme, dass er auf seinem persönlichen Blog einen 10.000-Zeichen-Beitrag darüber verfasst hat.

Die Drachen aus House of the Dragon haben nur zwei Beine – außer auf den Wappen (manchmal)

Wie Martin in seinem ausführlichen Blog-Eintrag schreibt, haben seine Drachen nur zwei statt vier Beine, weil er sich an realistischer Biologie orientieren wollte:

Ich designte meine Drachen mit sehr viel Vorsicht. Sie fliegen und speien Feuer, ja, diese Eigenschaften schienen essenziell für mich. Sie haben zwei Beine (nicht vier, niemals vier), und zwei Flügel. Große Flügel. Viele Fantasy-Drachen haben diese winzig-kleinen Flügel, mit denen eine solche Kreatur niemals vom Boden kommen würde. Und nur zwei Füße; die Flügel sind ihre Vorderbeine. Vierbeinige Drachen existieren nur in der Heraldik. Kein Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat, hat sechs Gliedmaßen. Vögel haben zwei Beine und zwei Flügel, genau wie Fledermäuse sowie Pteranodons und andere fliegende Dinosaurier etc.

Das Problem sind auch nicht die Drachen in House of the Dragon, sondern eben die Wappentiere. Denn während Rhaenyras roter Drache auf schwarzem Grund zu Zeiten von Daenerys in der Mutterserie zum Teil korrekt mit zwei Beinen gezeigt wurde, hat es mittlerweile vier davon – wie auf realhistorischen Wappen. Die echten Menschen damals hatten zum einen noch keine große Ahnung von Biologie und zum anderen kein reales Vorbild zum Vergleich. Warum sollte jedoch jemand aus Westeros diesen Fehler machen?

George R.R. Martin/HBO GRRM zeigt uns, wie es stimmt: links: richtig, rechts: falsch.

Martin räumt zwar ein, dass die drei Köpfe des Drachen rein symbolischer Natur sind und für Aegon the Conquerer und seine Schwestern stehen. Die zu kleinen Flügel und vor allem die beiden Extra-Beine kann er trotzdem nicht verzeihen:

Game of Thrones gab uns die korrekten zweibeinigen Wappen in den ersten vier Staffeln und für einen Großteil der 5. Season, aber als Danys Flotte in die Sichtbarkeit segelte, zeigten alle Segel vierbeinige Drachen. Da hat es wohl jemand vermasselt. Oder jemand hat ein Buch über Wappenkunde geöffnet und genau genug gelesen, um es falsch zu machen. Ein bisschen Wissen ist eine gefährliche Sache. Vor ein paar Jahren entschied man sich bei House of the Dragon, dass die Heraldik konsistent sein sollte mit Game of Thrones ... aber man entschied sich für das schlechte Symbol statt das gute.

Besonders bedauerlich findet GRRM diesen Fehler, weil er sich mittlerweile auch auf seine literarische Version von Westeros übertragen hat: "Das Geräusch, das ihr gehört habt, war ich, der 'Nein, nein, nein' schreit. Diese verdammten Extra-Beine haben es sogar trotz meiner Einwände auf einige Buchcover von mir geschafft."