"Wünschte, ich wäre darauf gekommen": George R. R. Martin feiert House of the Dragon-Szene, die Millionen Fans verärgert hat

Eine Tierszene in House of the Dragon-Szene Staffel 2 hat jüngst Fans des Game of Thrones-Spin-offs auf die Barrikaden gebracht. George R. R. dagegen liebt den Serien-Moment.

Wer House of the Dragon liebt, der hasst es auch. So scheint es zumindest vielen Fans zu ergehen, deren Lieblinge im Verlauf von mittlerweile zwei Staffeln entsetzlich leiden oder dahingemeuchelt werden. Der jüngste Aufschrei nach einem Gewaltakt im Game of Thrones-Spin-off galt allerdings keinem Menschen, sondern einem Hund. Vorlagenautor George R.R. Martin aber ist von der Szene begeistert.

House of the Dragon-Autor George R.R. Martin freut sich über die kontroverse Hundeszene

In einem neuen Blog -Beitrag erklärt Martin:

Ich bin normalerweise kein Fan davon, wenn Drehbuchautoren der Vorlage Figuren hinzufügen. Vor allem nicht, wenn es meine Vorlagen sind. Aber dieser Hund war einfach brillant. [...] Ich wünschte, ich wäre darauf gekommen. Bin ich nicht, aber dafür ist es jemand anderes. Das macht mich froh.

Schaut euch hier die Hundeszene aus House of the Dragon auf Englisch an:

Die Hundeszene spielt sich im Staffel 2-Auftakt von House of the Dragon ab, kommt aber in der Vorlage Feuer und Blut nicht vor. In der Serie streifen zwei Attentäter namens Blut (Sam C. Wilson) und Käse (Mark Stobbart) durch die Kanalisation unter dem sogenannten Roten Bergfried. Rattenfänger Käse hat seinen Hund dabei.

Nachdem es zum Streit zwischen den beiden Bösewichten gekommen ist, tritt Käse brutal auf seinen Hund ein. Viele schockierte House of the Dragon-Fans fragten sich, ob die Szene echt sei.

Aber warum liebt George R. R. Martin eine Szene, die für viele Fans so schmerzhaft ist? Laut seinem Blog habe er durch den Gewaltakt Käse noch mehr gehasst, nur um später wieder von der Zuneigung zwischen Hund und Herrchen überrascht zu werden. Genau das sei an der Szene so genial, schwärmt der Autor: "Mit seinen wenigen Momenten hat [der Hund] dem Rattenfänger viel Menschlichkeit verliehen."

