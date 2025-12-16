Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! geht wieder los: RTL gibt bekannt, wann Promis wieder in den Dschungel ziehen

Lange verhielt sich RTL ruhig in Bezug auf eine neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Jetzt gab der Sender bekannt, wann es mit dem Dschungelcamp endlich wieder losgeht.

Vor 21 Jahren zogen das erste Mal deutsche Promis in den australischen Dschungel ein und Millionen von Deutschen schauten gebannt vor den Fernsehgeräten zu. Im nächsten Monat startet Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zum sagenhaften 19. Mal. RTL gibt jetzt den genauen Sendetermin vom Dschungelcamp 2026 bekannt.



Dschungelcamp 2026: Im Januar startet die 19. Staffel

Das Dschungelcamp startet seit Jahren traditionsgemäß im Januar – auch im nächsten Jahr wird sich daran nichts ändern. RTL hat angekündigt, dass Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! am Freitag, den 23. Januar, um 20:15 Uhr starten wird. Damit setzt RTL den Trend fort, die Reality-Show zur Primetime zu senden, statt wie in früheren Jahren erst um 22:15 Uhr.

Ab dem 23. Januar startet das Dschungelcamp wieder täglich. Unterschiedlichste Promis werden in schwierige Dschungelprüfungen geschickt und kommen dabei an ihre Grenzen. Im letzten Jahr konnte sich Lilly Becker zur Dschungelkönigin krönen lassen. Gefolgt wurde sie von Pierre Sanoussi-Bliss auf dem zweiten und Alessia Herren auf dem dritten Platz.



Die Gerüchteküche brodelt: Ziehen diese Promis womöglich in den Dschungel ein?

RTL hält sich aber noch verdächtig still, wenn es um die Ankündigung der Kandidat:innen geht. Bis jetzt kann man nur spekulieren, wer die Reise zum Dschungelcamp antreten wird. Die Bild -Zeitung behauptet jedoch zu wissen, wer in der 19. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! antreten wird. Diese Promis sollen Gerüchten zufolge in den Dschungel ziehen:



Gil Ofarim

Simone Ballack

Mirja du Mont

Samira Yavuz

Eva Benetatou

Hardy Krüger Jr.

Umut Tekin

Hubert Fella

Patrick Romer

Stephen Dürr

Ariel Hediger

Nicole Belstler Böttcher

RTL bestätigt keinen dieser Promis als Kandidat:innen, obwohl die Bild in den letzten Jahren mit ihrer "Prognose" richtig lag (von Ausnahmen abgesehen). Heftig umstritten ist die potenzielle Teilnahme von Gil Ofarim, der in den letzten Jahren falsche Antisemitismus-Vorwürfe gegen das Hotel Westin Leipzig in den Raum stellte. Dafür wurde er wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs verurteilt und musste Strafzahlungen sowie Schmerzensgeld leisten. Im letzten Jahr bat Ofarim um eine zweite Chance, die er möglicherweise durch eine Dschungelcamp-Teilnahme nutzen will.

