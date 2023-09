"Ich habe für Zeiten wie diese gebetet": Legendäre Star Wars-Bösewichtin ist nach 15 Jahren endlich ganz oben angekommen

Die neue Star Wars-Serie Ahsoka wartet in Folge 7 mit einer ganz besonderen Szene auf, in der gleich mehrere bekannte Figuren der Sternensaga Erwähnung finden.

Achtung, es folgen Spoiler!

Ahsoka hat diese Woche nicht an Cameos gegeizt. Mon Mothma, Hamato Xiono und C-3PO haben in einer Schlüsselszene das Schicksal von Hera Syndulla diskutiert. Noch mehr Beachtung hat der Moment gefunden, in dem sich Ahsoka beim Training eine Aufzeichnung ihres ehemaligen Meisters anschaut: Anakin Skywalker.

Hayden Christensen, der Anakin bereits in Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith verkörpert hat, kehrt in Hologramform zurück und gibt Ahsoka wichtige Lektionen mit. Dabei kommt es zur Nennung von drei Figuren, die wir aus der Zeit der Klonkriege kennen: Count Dooku, General Grievous und Asajj Ventress.



Star Wars-Bösewichtin in Live-Action anerkannt: Fans können Asajj Ventress-Nennung in Ahsoka kaum glauben

Dooku und Grievious sind vor allem aus zwei großen Star Wars-Projekten bekannt. Dooku tritt in Episode II als Gegenspieler auf, während Grievous gleich zu Beginn von Episode III den Kanzler entführt. Für die größte Begeisterung bei vielen Fans sorgt jedoch der dritte Name: Asajj Ventress, die ihren ersten Auftritt in The Clone Wars hatte.

"Ich habe für Zeiten wie diese gebetet", schreibt ein Fan voller Freude auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Seit 15 Jahren treibt Ventress mit ihren zwei roten Lichtschwertern im animierten Sektor des Star Wars-Universums ihr Unwesen. Die Nennung in einem Live-Action-Projekt kommt einem Ritterschlag gleich.

Dank der Ahsoka-Serie ist Ventress in der obersten Kanonliga angekommen. Sie wird in einem Atemzug mit zwei ikonischen Bösewichten der Prequel-Trilogie genannt.

Vor allem Fans von The Clone Wars bedeutet der Moment sehr viel. Lange Zeit spielte die Serie im großen Franchise eine zweitrangige Rolle. Ahsoka greift nun so viele Elemente auf wie noch kein anderes Live-Action-Projekt zuvor.

"Ich könnte weinen", heißt es in einem anderen begeisterten Post. Ob wir noch einen richtigen Live-Action-Auftritt der Figur bekommen, ist allerdings fraglich. Aber wer weiß, immerhin hat uns bereits die 5. Folge von Ahsoka eine große Flashback-Sequenz beschert, die uns zurück in die Ära der Klonkriege brachte.

Entstanden ist Asajj Ventress aus einem Design, das ursprünglich für Angriff der Klonkrieger entwickelt wurde. Damals stand die Überlegung im Raum, den Helden der Geschichte eine weibliche Sith gegenüberzustellen. Erst im Zuge von The Clone Wars wurde die Idee wieder aufgegriffen und Ventress als Dookus Schülerin eingeführt.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 8 zu Disney+?

Die 8. Folge von Ahsoka erscheint am 4. Oktober 2023 bei Disney+. Bereits um 3:00 Uhr morgens könnt ihr das große Finale streamen. Wie es danach mit der Serie weitergeht, ist unklar. Geplant ist auf alle Fälle ein Star Wars-Film, der die Geschichten aus The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka zusammenführt.

