"Will zusammenbrechen und weinen": Star Wars bringt die allererste Figur der ganzen Reihe in neuer Ahsoka-Folge zurück und die Fans können es nicht fassen

Die 7. Folge von Ahsoka überrascht mit mehreren Cameos und einer Reunion, auf die viele Star Wars-Fans seit vielen Jahren warten. Darüber hinaus werden drei ganz besondere Figuren erwähnt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Großadmiral Thrawn ist zurück im Star Wars-Universum und bereitet einen Angriff auf die Neue Republik vor. Er ist jedoch bei weitem nicht die einzige bekannte Figur aus der Sternensaga, die in der 7. Folge von Ahsoka auftritt. In knapp 45 Minuten bekommen wir eine ganze Handvoll vertrauter Star Wars-Gesichter zu sehen.

Das Wichtigste aber zuerst: Ahsoka, Sabine und Ezra sind endlich wieder vereint. Seit der 2. Staffel von Star Wars Rebels haben wir die drei Figuren nicht mehr zusammen in einem Bild gesehen. Jetzt stellen sie sich der Übermacht von Thrawns Stormtrooper-Armee und sorgen für Begeisterung bei vielen Fans.

Ahsoka Folge 7 beglückt Star Wars-Fans mit einer großen Reunion und massig Cameos

Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) finden sich viele emotionale Reaktionen auf das lang erwartete Wiedersehen. "Die Reunion, die wir alle wollten", heißt es in einem Tweet, der den Moment zeigt, in dem sich Ahsoka und Ezra umarmen.

Kurz zuvor kehrt eine legendäre Star Wars-Figur zurück, die wir bereits in er 6. Folge von Ahsoka zu Gesicht bekommen haben: Anakin Skywalker. Für seine ehemalige Schülerin hatte er zur Zeit der Klonkriege Aufnahmen gemacht, um ihr sein Wissen mitzuteilen – ein weiterer Cameo von Hayden Christensen für die Geschichtsbücher.

Was einige Fans besonders entzückt: In der Szene mit Anakins Hologram-Aufzeichnung wird kurz die The Clone Wars-Bösewichtin Asajj Ventress erwähnt. "Ich hätte in einer Million Jahren nicht gedacht, dass ich jemals erleben würde, wie Hayden Christensens Anakin Skywalker Asajj Ventress in Live-Action-Umgebung erwähnt. Ich bin sprachlos."

Darüber hinaus kehrt Genevieve O'Reilly als Mon Mothma zurück, während Nelson Lee ein weiteres Mal den Senator Hamato Xiono aus Star Wars Resistance spielt. Der größte Cameo in dieser Szene ist jedoch ein anderer: C-3PO! Im Original wird er von Anthony Daniels gesprochen, der schon 1977 in Krieg der Sterne die ersten Worte hatte. Wer braucht Thrawn, wenn man einen redseligen Protokolldroiden haben kann?

Der C-3PO-Cameo ist sehr berührend, da er in Verbindung zu Prinzessin Leia steht. Auch wenn diese selbst nicht auftaucht, sorgt die Erinnerung an die verstorbene Carrie Fisher für Tränen. "Dass C-3PO in Leias Namen auftritt, bringt mich dazu, dass ich zusammenbrechen und weinen will. Wir vermissen dich so sehr, Carrie."

Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob in der nächsten Folge auch Luke und Han Erwähnung finden oder womöglich sogar auftauchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Mark Hamill als (digital verjüngter) Jedi-Meister in einer Star Wars-Serie vorbeischaut.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 8 zu Disney+?

Das Finale steht vor der Tür! Die 8. Folge der 1. Staffel von Ahsoka erscheint am 4. Oktober 2023 bei Disney+. Wenn ihr allen Spoilern aus dem Weg gehen wollt, könnt ihr die Folge bereits um 3:00 Uhr morgens schauen. Wie es danach mit den Figuren weitergeht, ist bisher unklar. Geplant ist auf alle Fälle ein Kinofilm, der die Ereignisse aus The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka zusammenführt.

