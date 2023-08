"Ich habe ihn fast getötet": Harry Potter-Star Tom Felton trieb Alan Rickman zur Weißglut, weil er die wichtigste Regel brach

In den Harry Potter-Filmen war Draco Malfoy Professor Snapes Lieblingsschüler. Hinter den Kulissen legte man sich aber lieber nicht mit Alan Rickman an, wie sich Tom Felton erinnert.

Der Lehrer für Zaubertränke, Severus Snape, ließ Harry Potter seine Abneigung viele Hogwarts-Schuljahre lang spüren. Sein gefeierter Darsteller Alan Rickman verstarb 2016. Doch auch Jahre später erinnern sich seine Co-Stars noch gern – und teilweise mit angstvoller Ehrfurcht – an seine imposante Persönlichkeit. So auch Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton, der beim Dreh des letzten Films eine ungeschriebene Alan-Rickman-Regel brach.

Harry Potter-Star erinnert sich: Alan Rickman war mindestens so angsteinflößend wie Snape

Dass man es sich als Jungdarsteller mit dem schon vor Harry Potter weltweit bekannten Star Alan Rickman nicht verscherzen sollte, rollte Tom Felton beim Bewerben seiner Biografie * noch einmal neu aus. Denn wer der Snapes Garderobe in die Quere kam, bekam Rickmans Wut zu spüren:

Alan Rickman sagte mir klipp und klar, dass ich nicht auf seinen verf***ten Umhang treten solle. Ich musste darüber kichern und tauschte mit den Todessern Blicke, die sagten 'macht er Witze?'. Es wurde schnell klar, dass er definitiv nicht scherzte. Bei der nächsten Aufnahme, wollte der Regisseur, dass ich so dicht wie möglich neben Alan [Rickman] laufe. Wir schafften es etwa die Hälfte der Große Halle hinunter, bevor ... [er stellt pantomimisch ein Würgen am Hals nach].

Für Alan Rickman war diese Harry Potter-Würge-Erfahrung sicher nicht angenehm. Ebenso unangenehm war für Tom Felton aber auch die anschließende Reaktion des Snape-Darstellers:

Ihr dürft nicht vergessen, dass sein Umhang an seinem Hals festgemacht war. Ich habe den armen Mann fast getötet! Als er sich zu mir umdrehte, gab er mir diesen Blick, den du niemals sehen willst. Zum Glück trat beim nächsten Versuch jemand anderes auf seinen Umhang, sodass sein Zorn etwas von mir abgelenkt wurde. Aber ich werde niemals seine Worte vergessen: 'Tritt nicht auf meinen verf***ten Umhang.'

Auch wenn sich dieses Aneinandergeraten der zwei Harry Potter-Stars dramatisch anhört, beteuert Tom Felton aber rückblickend, dass er vor allem gute Erinnerungen an Alan Rickman hat.

