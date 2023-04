Ich habe keine Ahnung von Super Mario Bros. und das war das Beste, das mir bei dem Film passieren konnte

Der Super Mario Bros. Film zeigt eine kunterbunte, knuffige Nintendo-Welt führt, für die ihr keinerlei Vorwissen braucht – eine absolute Ausnahme in Zeiten von großen Filmuniversen wie Marvel und Co.

Mario. Natürlich ist mir dieser Name ein Begriff. Den fröhlichen Klempner mit roter Mütze und blauer Latzhose habe ich schon als Kind in diversen Zeitschriften gesehen, bevor ich mit ihm in Mario Kart über abenteuerliche Pisten gebrettert bin. An diesem Punkt hört mein Wissen über die Pilze und Panzer aber auch schon auf.

Mein einziger Referenzpunkt ist die äußerst bizarre Realverfilmung von 1993 und die ist ... alles andere als hilfreich, um sich in Nintendo-Kosmos zurechtzufinden. In welcher Beziehung die einzelnen Figuren zueinander stehen? Bitte fragt mich nicht – auch wenn ich manchmal die Titelmelodie der Spiele vor mich hinsumme.

Als Der Super Mario Bros. Film angekündigt wurde, stand ich dem Projekt gleichgültig gegenüber. Erst mit dem Kinobesuch hat sich das geändert: Ich wurde schon lange nicht mehr so bedingungslos von einem Film empfangen, der eigentlich Teil eines riesigen Franchises mit jahrzehntelanger Geschichte ist. Statt riesigem Vorwissen erwartete Mario nur zwei Dinge von mir: Offenheit und Lust darauf, mich unterhalten zu lassen.

Kann Blockbuster-Kino bitte öfter so sein?

Kontrastprogramm zu Marvel: Für den Super Mario Bros. Film müsst ihr keine Hausaufgaben machen

Wer heutzutage ins Kino geht, um einen großen Blockbuster zu schauen, hat hoffentlich seine Hausaufgaben gemacht. Kein Franchise zeigt das eindrucksvoller als Marvel. Ein Beispiel? Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist nicht nur der dritte Teil der Ant-Man-Reihe, sondern auch die Fortsetzung der Multiverse-Saga. Und die versteht nur, wer die Serie Loki und den zweiten Doctor Strange-Film aus Phase 5 des MCU gesehen hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Super Mario Bros. Film schauen:

Der Super Mario Bros. Film - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Da ich Marvel seit Jahren verfolge, mache ich mir selten Gedanken darüber, was ich verpassen würde, hätte ich alle vorherigen Filme und Serien nicht gesehen. Bei Der Super Mario Bros. Film war das anders. Als in ersten Kritiken von Fan-Service und massig Easter Eggs gesprochen wurde, bin ich davon ausgegangen, im Kino nur Bahnhof zu verstehen und mir gedanklich zu notieren, was ich später googeln muss.

Welche Spiele muss ich gespielt haben, um die Beweggründe des Bösewichts zu verstehen? Gibt es eine Origin-Story zu Donkey Kong, die ich kennen sollte? Nein! Der Film liefert alles, was ich zum Verständnis brauche. Natürlich ist es hilfreich, dass die Handlung einem extrem konventionellen Muster folgt: Der böse Bowser will mit seinem fliegenden Feuerschiff das friedliche Königreich von Prinzessin Peach erobern.

Genau in diesem Moment stolpert Mario in die Geschichte und entpuppt sich als unwahrscheinlicher Held. Keine Twists, keine Überraschungen und erst recht keine endlosen, ermüdenden Erklärungen der Mario-Mythologie. Der Super Mario Bros. Film ähnelt eher einem klassischen Märchen, das zufällig mit äußerst eigenartigen, aber nicht weniger faszinierenden Videospielfiguren erzählt wird.

Universal Der Super Mario Bros. Film

Wer Fan des Franchises ist, versteht Anspielungen auf Spiel-Level und bekommt bei komplizierten Sprungfolgen von Ebene zu Ebene in Erinnerung an die Kindheit vor dem Game Boy wahrscheinlich Herzflattern. Wer unbedarft ist wie ich, kann sich hingegen einfach in die fluffige Fantasiewelt fallen lassen und wird von einem überlebensgroßen Pilz aufgefangen – wie Mario bei seinem ersten Besuch im Pilz-Königreich.



Der Super Mario Bros. Film ist ein riesiges Wimmelbild, in dem es um alles und nichts geht

Obwohl das alles sehr seltsam ist, was da vor sich geht, ist der Der Super Mario Bros. Film eine Einladung, sich von den Eigenheiten mitreißen zu lassen. Ständig purzelt eine neue Figur durch die Gegend, verschwindet in einem Rohr oder erklimmt die nächsthöhere Ebene. Geht man einen Schritt zurück und betrachtet den Film mit etwas Abstand, wirkt es, als sei ein einnehmendes Popkultur-Wimmelbild zum Leben erwacht.

Hier ist jeder am Springen, Klettern und Hüpfen, als würde sein Leben davon abhängen, aber es gibt keinen Sturz, der den Figuren wirklich zum Verhängnis werden kann. Der Bösewicht singt ein bizarres Liebeslied, der Held stößt ein niedliches "Wahoo!" aus: Nichts davon ergibt auf dem Papier Sinn, aber der Film umarmt alles, was Nintendo-Figuren offenbar den ganzen Tag so machen, mit bewundernswerter Hingabe.

Universal Der Super Mario Bros. Film

Stundenlang könnte man sich in diesem Wimmelbild verlieren, auch wenn am Ende keine einzige Szene in Erinnerung bleibt. In Der Super Mario Bros. Film geht es um alles, aber noch viel mehr um nichts. Obwohl das Überleben eines ganzen Universums auf dem Spiel steht, zelebriert der Film eine gemütliche Leere, die niemals langweilig wird. Sie existiert sorglos in einer kunterbunten Welt aus unzähligen kleinen Bewegungen.



Das größte Versäumnis des neuen Super Mario Bros. Films ist, dass er nicht komplett in seinen dadaistischen Ansätzen aufgeht. Von mir aus hätten die Figuren deutlich öfter durch verschlungene Rohre rutschen und von der ausgefeilten Geräuschkulisse abgelenkt werden können. Doch am Ende geht es eben auch im Pilz-Königreich um eine klare Mission: die Rettung der Welt. Zumindest das eint diesen zauberhaft unbedarften Blockbuster mit anderen Franchise-Filmen.

Der Super Mario Bros. Film läuft seit dem 5. Mai 2023 in den deutschen Kinos.

