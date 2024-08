"Ich habe nie Breaking Bad gesehen": Das schaut Daniel Radcliffe vieler lieber als schwere Dramen

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe sind Serien mit 60-Minuten-Folgen zu lang. Viel lieber schaut er Cartoons für Erwachsene. Und das liegt an einer Serie.

Seit seinem Aufstieg zum Star dank der Harry Potter-Filme sucht sich Daniel Radcliffe gerne einzigartige Rollen aus. Dazu gehören auch Synchronrollen für Animationen für Erwachsene. Mit diesen verbindet den Schauspieler nämlich eine ganze Menge.

Daniel Radcliffe schaut lieber Cartoons als langwierige Real-Serien

Wer Animationsserien im englischen Original schaut, kann Daniel Radcliffe oft hören statt sehen. Er lieh seine Stimme einer ganzen Bandbreite an animierten Charakteren in Robot Chicken, BoJack Horseman, Rick and Morty und mehr. Für ihn fühlt es sich absolut natürlich an, in Animationsserien für Erwachsene mitzuarbeiten.

In einem Interview mit CBR erklärt er, dass er damit viel mehr anfangen kann, als mit den Live-Action-Drama-Serien. Eine Stunde Laufzeit pro Folge schrecke ihn ab:

Ich glaube, das kommt zum Teil daher, dass ich mit den Simpsons aufgewachsen bin, so wie die meisten Kinder unserer Generation, denke ich.

Statt Breaking Bad gibt es für Daniel Radcliffe also Cartoons und Shows:

Ehrlichgesagt schaue ich Cartoons und Reality TV. Ich habe nie Breaking Bad gesehen. Ich nie Die Sopranos geschaut, oder The Wire. All diese schweren einstündigen Sachen.

Besonders bei den Animationsserien findet er die Möglichkeiten so viel besser und vielfältiger als in Live-Action. Als Beispiele nennt er BoJack Horseman – eine Serie, die als Live-Action niemals funktionieren würde und sehr deprimierend wäre. Ebenso könne die Simpsons nur als Animation funktionieren. Der Running Gag, bei dem Homer Simpson seinen Sohn Bart würgt, wäre laut Radcliffe in Live-Action viel zu brutal – sei als Animation jedoch urkomisch. Er selbst war übrigens schon mehrfach bei den Simpsons zu Gast.

Disney Daniel Radcliffe-Cameo in Die Simpsons

Dass heutzutage vermehrt Animationsserien für Erwachsene produziert werden, ist für Radcliffe nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist er nicht als einziger damit aufgewachsen.

Es macht Sinn, dass unsere Generation, die mit den Simpsons aufgewachsen ist, auch weiterhin Zeichentrickfilme für Erwachsene sehen möchte, wenn sie älter wird.

Daniel Radcliffes aktuelles Projekt ist ebenfalls eine Animationsserie. In der Netflix-Serie Mulligan ist er als König Jeremy Fitzhogg zu hören. Die 2. Staffel wurde gerade im Mai veröffentlicht.