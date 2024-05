"Ich hätte aufhören sollen": Trotz Warnung von Steven Spielberg drehte Michael Bay weiter Transformers-Filme und bereut es heute

Sogar Steven Spielberg riet Michael Bay, nach Teil 3 der Transformers-Reihe aufzuhören. Doch Michael Bay hörte nicht und heute bereut er alles ab Ära des Untergangs.

Michael Bay hat Transformers hinter sich gelassen. Das ist in Anbetracht des coolen Action-Feuerwerks Ambulance, den er danach gedreht hat, nicht bedauerlich. Dass er nicht erst nach Teil 5 aufhören hätte sollen, hat ihm Regie-Legende Steven Spielberg schon frühzeitig geraten. Heute sieht Michael Bay das auch so.

"Hör einfach nach Teil 3 auf": Michael Bay hätte auf Steven Spielberg hören sollen

Michael Bay drehte nicht nur 2009 bis 2011 in einem Ruck die sehr erfolgreiche Transformers-Trilogie mit Shia LaBeouf. Er inszenierte später auch noch die Fortsetzungen Transformers 4: Ära des Untergangs und Transformers 5: The Last Knight. Gegenüber Unilad UK erzählte Michael Bay vor zwei Jahren von einem Ratschlag, auf den er schon nach Teil 3 hätte hören sollen:

Ich habe zu viele von denen gemacht. Steven Spielberg sagte mir: "Hör einfach nach Teil 3 auf." Das wollte ich auch. Aber das Studio bettelte um einen vierten und der spielte eine Milliarde ein. Dann wollte ich aufhören, aber sie bettelten erneut. Ich hätte aufhören sollen. Aber [die Filme] haben Spaß gemacht.

Das klingt nach Erfolgsgeschichte, aber auch nach einer Warnung. Von seinen fünf Franchise-Filmen war Bays Transformers 4: Ära des Untergangs immens erfolgreich, der Nachfolger ein kolossaler Sci-Fi-Flop.

Kommen noch mehr Transformers-Kracher von Action-Junkie Michael Bay?

Beim sechsten Transformers-Film, dem Spin-off Bumblebee und dem siebten Teil Transformers: Aufstieg der Bestien aus dem letzten Jahr, ist er nur als Produzent involviert gewesen. Tatsächlich ist für kommendes Jahr Transformers 8 angedacht, doch auch hier wird Bay den Regiestuhl nicht beehren und Spielbergs Rat Folge leisten.

Bumblebee und Transformers 4: Ära des Untergangs laufen heute, 16. Mai 2024, bei ProSieben ab 20.15 Uhr als Double Feature im TV.