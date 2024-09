"Ich hätte das niemals gemacht": Blue Bloods-Star war entsetzt von ihrem miesen Serien-Tod

In der Krimi-Serie Blue Bloods starb Amy Carlson den Serien-Tod – die Schauspielerin hätte sich aber einen anderen Ausstieg gewünscht.

Amy Carlson verkörperte in der Serie Blue Bloods von 2010 bis 2017 die Figur Linda Reagan, eine Krankenschwester auf der Notfallstation, Ehefrau der Hauptfigur Daniel Reagan (Donnie Wahlberg) sowie Mutter der gemeinsamen Söhne Jack und Sean. Ihr Serien-Ende sorgte für großen Frust – auch bei der Schauspielerin.



Amy Carlson wollte ein Blue Bloods-Ende, an dem Fans teilhaben können

In Staffel 7 starb Linda Reagan – und zwar außerhalb des Bildschirms während eines Helikopter-Absturzes. In der darauffolgenden 8. Staffel erfuhren die Zuschauer:innen von Lindas Tod durch eine Therapie-Sitzung ihres verwitweten Mannes.

Die Schauspielerin äußerte sich in einem Instagram-Post zwar dankbar gegenüber den Fans von Blue Bloods und gab an, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit ihrem Schauspielkollegen Wahlberg vermisse. In einem Interview mit Deadline geht Amy Carlson aber hart mit der Inszenierung ihres Serien-Todes ins Gericht:

Ich fühle mich schlecht, dass sie so stirbt, wie sie stirbt. Ich wusste nicht, dass sie das tun würden, ich war überrascht. Ich hätte das niemals gemacht.

Sie weiß auch genau, was sie anders gemacht hätte:

Ich hätte den Tod gezeigt. Ich denke, es wäre für die Fans gut gewesen, ihr Ableben zu sehen, daran teilzuhaben.

Im Weiteren erklärte Amy Carlson, dass die heftigen Reaktionen der Fans auf ihren Ausstieg sie mit Dankbarkeit erfüllt hätten. Trotz des miesen Ablebens abseits der Kamera wird sie ihre Zeit bei Blue Bloods in guter Erinnerung behalten.