"Ich hasse diesen Film": Channing Tatum wurde vor Magic Mike zu einer Rolle gezwungen, die eine ganze Sci-Fi-Reihe startete

Channing Tatum hat eine beeindruckende Karriere hingelegt und ist in vielen Genres zu Hause. Doch eine Action-Rolle bereut er zutiefst – dabei liebt er die Vorlage.

Bereits in seiner frühen Karriere konnte Channing Tatum im Tanzfilm Step Up und der Komödie She’s the Man - Voll mein Typ ein breites Portfolio an Genres aufstellen. Auch ernsthafte Filme wie Battle in Seattle und Fighting zeigten, dass er mehr als ein guter Tänzer ist. Am Höhepunkt seiner Karriere sah er sich aber gezwungen, den oft belächelten Action-Helden G.I. Joe zu spielen und es nagt bis heute an ihm.

G.I. Joe wurde Channing Tatum mit einem 3-Filme-Deal untergejubelt

In einem Interview mit Talkradio-Moderator Howard Stern erklärte Channing Tatum, dass er geradezu dazu gezwungen wurde, die Hauptrolle in G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra zu spielen. Nach dem Sportdrama Coach Carter mit Samuel L. Jackson wurde ihm ein 3-Filme-Deal angeboten, über den er sich als junger Schauspieler sehr gefreut hat. Der Guardian zitiert Tatum:

Und dann ruft das Studio an und sagt, 'Hey, wir haben einen Film für dich, wir schicken es dir.' Und sie schicken es und es ist G.I. Joe.

Tatum hatte noch die Hoffnung, dass er die Figur Snake Eyes spielen dürfte, doch das Studio wollte ihn für die Hauptrolle. Das Skript überzeugte Tatum überhaupt nicht. Am liebsten hätte er abgelehnt, doch damit hätte er Vertragsbruch begangen:

Keine Option: 'Du machst das oder wir verklagen dich'.

Auch wenn Tatum G.I. Joe bis zum heutigen Tag hasst, muss er zugeben, dass es seiner Karriere zumindest nicht geschadet hat. Im Anschluss wurden noch mehr Filmemacher:innen auf ihn aufmerksam.

Paramount Channing Tatum hat keine Lust auf G.I. Joe

G.I. Joe startete schließlich eine ganze Film-Reihe, die mit ihrem Sci-Fi-Action-Superhelden-Mix einige Leute in die Kinos zog. Nach dem ersten G.I. Joe folgten noch G.I. Joe: Die Abrechnung, ebenfalls mit Channing Tatum, und Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Channing Tatum ging trotz G.I. Joe-Dämpfer seinen Weg in Hollywood

Mit Magic Mike konnte er drei Jahre nach G.I. Joe als Hauptdarsteller eine Filmreihe starten, die ihn zum weltweiten Superstar machte. Und auch die Blödel-Komödien 21 Jump Street und die Fortsetzung 22 Jump Street kamen sehr gut an. Inzwischen hat Tatum sogar sein Regiedebüt gegeben und damit eine Erfolgs-Story zu verbuchen, schreibt Variety : Dog - Das Glück hat vier Pfoten.

Trotz der Enttäuschung rund um G.I. Joe hat Channing Tatum also eine glanzvolle Karriere hingelegt und Filme gedreht, hinter denen er wirklich stehen kann. Sein Regiedebüt war ein finanzieller Erfolg und konnte auch viele Kritiker:innen überzeugen.