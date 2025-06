"Ich hoffe, alle meine Ex-Freunde sehen das": Vor 25 Jahren wusste diese Schauspielerin nicht, dass das Poster zu diesem Kultfilm sie berühmt machen würde

Vor 25 Jahren erschien das Filmposter zu einem Streifen, der eine damals unbekannte Schauspielerin schlagartig bekannt machte. Heute blickt der Star humorvoll auf die Zeit zurück.

Heutzutage ist Kate Hudson längst eine bekannte Schauspielerin im Film- und Seriengeschäft. Zuletzt war sie als Hauptdarstellerin in der Netflix-Serie Running Point zu sehen. Vor 25 Jahren machte sie als Newcomerin zuerst mit dem Poster zu einem Film auf sich aufmerksam, der anschließend Kult wurde.

Kate Hudson wurde durch musikalisches Roadmovie Almost Famous berühmt

Gemeint ist der Film Almost Famous - Fast berühmt aus dem Jahr 2000 von Regisseur Cameron Crowe. Darin entdeckt der 15-jährige William Miller (Patrick Fugit) in den frühen 70ern seine Liebe zur Rockmusik und bekommt die große Chance, für das berühmte Magazin Rolling Stone die noch unbekannte Band Stillwater auf deren Tour zu begleiten. Mit dabei ist unter anderem auch eine junge Kate Hudson, die als Groupie Penny Lane zu sehen ist und in die sich William schnell verknallt.

Hier seht ihr das bekannte Poster zu Almost Famous mit Kate Hudson:

Weiter verbreitet ist mittlerweile diese Version des Posters zum Film:

Für Aufsehen sorgte jedoch die erste Version des Posters, auf dem Hudson in lasziver Pose zu sehen ist. Für Variety hat die Schauspielerin kürzlich mit Agatha All Along-Star Kathryn Hahn über ihren Werdegang gesprochen und auch das Almost Famous-Plakat erwähnt:

Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Ich hoffe, alle meine Ex-Freunde sehen das.' Es war ziemlich abgefahren.

Für Hudson ging nach dem Release des Films alles ganz schnell. Die Schauspielerin wurde anschließend mit dem Golden Globe als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet und erhielt auch direkt eine Oscar-Nominierung in der Kategorie.

Wo und wie kann man Almost Famous streamen?

Den Film könnt ihr derzeit nur bei MagentaTV in der Abo-Flat streamen. Ansonsten steht Almost Famous mit diversen Leih- und Kaufoptionen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zur Verfügung.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite AlloCiné erschienen.