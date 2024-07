"Ich kann diesen Kerl nicht ausstehen": John Wayne war nicht der einzige große Hollywood-Schauspieler, der Clint Eastwood nicht leiden konnte

Es ist kein Geheimnis, dass John Wayne wenig Liebe für Clint Eastwood übrighatte. Doch er ist bei Weitem nicht der einzige Hollywood-Star, der über die Italowestern-Ikone hergezogen ist.

Zwei Filmstars, die sich nicht leiden können? Das ist in Hollywood nichts Neues, gerade wenn die Namen Clint Eastwood und John Wayne fallen. Obwohl die beiden Schauspieler durch Western berühmt geworden sind, standen sie auf Kriegsfuß – zumindest, wenn wir den Gossip-Überlieferungen von anno dazumal trauen dürfen.

Als Eastwood seinen ersten Film als Regisseur drehte, Ein Fremder ohne Namen, schrieb ihm Wayne einen Brief der Abneigung und attestierte seinem Kollegen, dass dieser keine Ahnung habe, was er da eigentlich tut, wie Far Out Magazine festhält. Wayne ist aber nicht der einzige Hollywood-Star, der gegen Eastwood geschossen hat.

Beverly Hills Cop-Star Eddie Murphy verrät: Marlon Brando konnte Clint Eastwood nicht leiden

Auch Schauspiellegende Marlon Brando (Der Pate, Der Wilde, Der Besessene) konnte mit Eastwoods Schaffen wenig anfangen. Das verriet Beverly Hills Cop-Star Eddie Murphy kürzlich im Podcast The Interview von der New York Time. Als er 1982 von Brando eingeladen wurde, plauderte dieser aus dem Nähkästchen.

Warner Bros. Clint Eastwood in Gran Torino

Murphy erzählt die Geschichte wie folgt:



Das ist schon lange her. [Marlon Brando] sagte zu mir: 'Ich kann diesen Kerl mit der Pistole nicht ausstehen.' Ich fragte: 'Welchen Kerl mit einer Pistole?' Er sagte: 'Den auf dem Plakat!' Ich fragte: 'Clint Eastwood?' Und er antwortete: 'Ja, der Typ!'

Clint Eastwood hat trotz der harschen Worte seiner Kollegen eine beachtliche Karriere hingelegt

Was genau Brando gegen Eastwood hatte, erzählt Murphy nicht. Vermutlich weiß er es selbst nicht genau. Wenn wir einen Blick in Eastwoods Karriere werfen, scheint ihm die Abneigung, die er im Lauf seiner Karriere von Kollegen wie Brando und Wayne erfahren hat, allerdings nicht allzu viel ausgemacht zu haben.

Eastwood ist einer der fleißigsten Filmschaffenden unserer Zeit. Seit mehreren Dekaden bringt er unaufhörlich neue Filme ins Kino – als Schauspieler, Regisseur und Produzent. Sogar mehrere Filmmusiken hat er geschrieben. Sein neuester Film ist der Thriller Juror No. 2, dessen Postproduktion im April abgeschlossen wurde.