“Ich kann nicht atmen”: Gülcan musste bei Das Duell um die Welt Aufgabe in 5000 Meter Höhe abbrechen

Das Duell um die Welt bot in der zweiten Folge einen Zusammenbruch einer Kandidatin, eine Triggerwarnung und einen besonderen Überraschungsgast.

Am Samstag, den 26. Oktober wurde die zweite Folge der aktuellen Staffel von Das Duell um die Welt ausgestrahlt. Gülcan Kamps, Papaplatte, Nico Santos und Timon Krause mussten Aufgaben rund um den Globus lösen. Im Studio vor Ort gab es überraschenden Besuch.



Heidi Klum gibt Einblicke in die neue Staffel von GNTM

Bei einem Studioduell zwischen Joko&Klaas gab es eine pantomimische Herausforderung. Dann kam eine Gruppe von verhüllten Darsteller:innen, die versuchten, den Eiffelturm nachzustellen. Am Ende nahm eine Person ihre Verkleidung ab und enthüllte sich als Überraschungsgast: Heidi Klum.



Joko & Klaas waren sichtlich überrascht und wussten nichts von der Model-Ikone. Heidi Klum verriet in der Sendung nämlich einige Details über die nächste Staffel von Germany's Next Topmodel im kommenden Jahr. Denn die anderen Anwesenden, die noch verhüllt in ihren Verkleidungen zu sehen waren, sind Kandidat:innen für die kommende Jubiläumsstaffel. So Heidi Klum:



Klaas […] hat ja Friseur gelernt. Und weil wir gerade auf dem gleichen Gelände filmen, hat er gesagt, er würde gerne vorbeikommen und mir ein bisschen helfen. Weil es ist echt viel, was wir da machen an einem Tag.

Klaas freute sich wiederum, unwissend Teil von Germanys Next Topmodel geworden zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Duell um die Welt: Für Gülcan wurde die Herausforderung zu viel

Während der Show kam es noch zu anderen Überraschungen. Mentalist Timon Krause musste nach Thailand, um sich auf dem Vegetarian Festival piercen zu lassen. Da es bei diesem Prozess recht grafisch zu ging, sendete ProSieben eine Trigger-Warnung und meinte, dass das gesendete Material nichts für “zart besaitete” sein soll. Timon Krause konnte sich schließlich den Punkt sichern.



Währenddessen musste Nico Santos eine musikalische Einlage bei einer Extremwetter-Simulation geben und Twitch-Streamer Papaplatte sich von einer Autobahnbrücke stürzen. Für Gülcan Kamps wurde ihre Aufgabe zu viel. Sie sollte mit einem Wingsuit aus einem Flugzeug springen. Doch sie bekam währenddessen Atemprobleme: “Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht springen.” Sie musste ihre Aufgabe abbrechen.



Am Ende gewann das Team Klaas die Runde und übernahm damit die Führung.



Auch interessant: Stefan Raabs neue Show mit Bully Herbig erntet besonders aus einem Grund Kritik

Wo Das Duell um die Welt zu sehen ist

Das Duell um die Welt ist auf Joyn zu sehen. Wann die letzte Folge der aktuellen Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.