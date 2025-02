"Ich muss etwas anderes mit meinem Leben machen“: Clint Eastwood schämte sich für Rolle so sehr, dass er die Schauspielerei fast aufgegeben hätte

Eine seiner früheren Rollen war Filmlegende Clint Eastwood dermaßen peinlich, dass er über einen Karrierewechsel nachdachte. Er wollte die Kinoleinwand komplett aufgeben.

Clint Eastwood startete seine Karriere im Western-Genre. Ausgerechnet eine seiner früheren Western-Rollen war es aber auch, die ihn fast dazu brachte, die Schauspielerei hinter sich zu lassen.

Frühe Rolle ließ Clint Eastwood vor Scham im Kinosessel versinken

Ambush at Cimarron Pass wurde 1958 von Jodie Copelan gedreht. Es geht um eine Gruppe Yankees, die gemeinsam mit Konförderations-Soldaten im Jahr 1867 das Gebiet von Apachen durchquert, wobei es zu wiederholten Auseinandersetzungen kommt. Eastwood gab hier den jungen Soldaten Keith Williams.

Wie Screen Rant im Januar 2022 berichtete, wäre es beinahe der letzte Film des Schauspieles geworden. Der Western, der angeblich in nur acht Tagen entstand, enthält einige offensichtliche Patzer und weist auch inhaltliche Widersprüche auf. So gibt es beispielsweise den im Titel angekündigten Hinterhalt an keiner Stelle.

Clint Eastwood – damals noch knapp von seinem Serien-Durchbruch Tausend Meilen Staub entfernt – war seine Beteiligung an Ambush at Cimarron Pass zutiefst peinlich. Sein späterer Kommentar dazu lautete:

Der wahrscheinlich lausigste Western, der je gedreht wurde.

Der Schauspieler schien die Entscheidung, an Copelans Western mitgewirkt zu haben, aufrichtig zu bereuen.

Clint Eastwood hätte fast aufgegeben, bevor er richtig durchstartete

Im Jahr 1978 beschrieb der Schauspieler den Augenblick, in dem er den Western mit seiner damaligen Frau Margaret Neville Johnson im Kino sah:

Es war so schlimm, dass ich immer tiefer und tiefer in meinen Sitz sank. Ich sagte zu meiner Frau: Ich werde kündigen, ich werde kündigen. Ich muss wieder zur Schule gehen, ich muss etwas anderes aus meinem Leben machen.

Er dachte darüber nach, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Anscheinend gelang es seiner Frau aber, ihn zu überzeugen, es weiter zu versuchen.

Dies erwies sich für Clint Eastwood als die richtige Entscheidung. Denn kurz darauf wurde er für Tausend Meilen Staub gecastet.

Seine Performance in der langlebigen CBS-Serie kurbelte seine Karriere an – die immerhin bis heute besteht. Erst Anfang Januar 2025 brachte Eastwood mit Juror Nr. 2 seinen letzten Film ins Kino.