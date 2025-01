"Ich war komplett bankrott": Bares für Rares-Star Horst Lichter hatte Schulden in Millionenhöhe

Mit diesem Geständnis hätte niemand gerechnet: Bares für Rares-Legende Horst Lichter hatte eine Million Euro Schulden! Doch wie konnte es so weit kommen?

XXL-Schnurrbart und stets ein Lächeln auf den Lippen: So kennen wir Bares für Rares-Legende Horst Lichter. Seit 2013 begeistert er als Trödelonkel im ZDF, doch hinter der Fassade sah das Leben des Kultmoderators nicht immer rosig aus. Bei einer Talkshow packt Horst Lichter über einen der schlimmsten Tiefpunkte seines Lebens aus: Er hatte über eine Million Euro Schulden. So kam es zum Finanzdrama.

Horst Lichter heute: Extrem beliebt, extrem erfolgreich

Horst Lichter wurde bei Bares für Rares einem Millionenpublikum bekannt, aber auch schon davor konnte er auf eine Karriere als Gastronom und TV-Koch zurückblicken. Bei Shows wie Lafer! Lichter! Lecker! kam Horst Lichters rheinischer Humor extrem gut an – vielleicht sogar noch besser als sein Essen. Kein Wunder also, dass er im TV immer präsenter wurde.

Spätestens mit Bares für Rares stieg er dann in den TV-Olymp auf: Denn die Nachmittagsshow schlug ein wie eine Bombe und zählt seit 2013 zu den erfolgreichsten Formaten im TV. Und das lohnt sich auch finanziell: Erst kürzlich berichteten wir, welche unfassbar hohe Summe Horst Lichter bei der Show verdient. So viel Spaß hat Lichter am Set:

"Ich war komplett bankrott": Horst Lichter gesteht Schulden in Millionenhöhe

Horst Lichter schwimmt seit Jahrzehnten auf der Erfolgswelle, trotzdem geriet er in die Schuldenfalle. In der Talkshow Dinnerparty verriet er, wie es dazu kam. In den 90ern war Horst Lichter extrem erfolgreicher Gastronom und führte ein gut besuchtes Restaurant. Seine damalige zweite Ehefrau kümmerte sich um die Buchführung, doch dann reichte sie die Scheidung ein.

Als Horst Lichter plötzlich selbst für die Finanzen verantwortlich war, dann der Schock: "Dann kam irgendwann raus [...], dass ich eigentlich nicht nur hoch, sondern extrem verschuldet bin." Bei dem emotionalen Gespräch gibt er zu, wie hoch seine Schulden wirklich waren: "Ich war komplett bankrott. Ich hatte eine Million Euro Miese."

Seine dritte Frau half ihm aus der Misere: So kämpfte Horst Lichter gegen die Schulden

Horst Lichters Leben hätte sich auf einen Schlag komplett verändert, denn aufgrund der Schulden konnte Horst Lichter das Business nicht wie gewohnt weiterführen: "Dann geht's dir halt mal richtig scheiße."

Dann kam Lichters dritte Frau Nada in sein Leben. Die gebürtige Kroatin hatte damals in seinem Restaurant gearbeitet und nach der Trennung soll es gefunkt haben. Als Nada von Lichters Schulden erfuhr, half sie ihm selbstlos aus der Patsche:

Als sie dann so mitbekam, was so los war, obwohl wir vielleicht erst ein halbes oder dreiviertel Jahr zusammen waren, kam die an und sagte: 'Hör zu, ich hab was gespart, ich geb dir jetzt all mein Geld.'

Mit diesem Geld konnte Lichter das Restaurant vor den Banken retten; gemeinsam kämpfte sich das Paar aus den Schulden. Kurze Zeit später begann dann auch Horst Lichters TV-Karriere und sicherte die finanzielle Lage des Paares. Nach fast 30 Jahren sind Horst und Nada Lichter immer noch glücklich verheiratet.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Wer mehr Horst Lichter sehen will, wird im TV fündig: Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.