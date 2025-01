Emotionaler Zusammenbruch bei Bares für Rares: Rentnerin verliert die Fassung, aber Horst Lichter rettet den Tag

So viele Tränen gab es bei Bares für Rares lange nicht mehr: Als eine Verkäuferin ein antikes Erbstück schätzen lässt, verliert sie völlig die Fassung. Der Grund: Der Ring ist ein echtes Vermögen wert.

Eine Rentnerin will bei Bares für Rares das geliebte Erbstück ihrer Mutter verkaufen, dann kommt es zu einem der emotionalsten Momente der Showgeschichte: Als sie den extrem hohen Schätzpreis erfährt, gerät sie völlig aus der Fassung. Sogar Horst Lichter muss eingreifen.

Unglaubliches Erbstück bei Bares für Rares: Luxus-Diamantring erzählt tragische Geschichte

Rentnerin Maja tritt am 20.9.2023 bei Bares für Rares auf, um einen Diamantring zu verkaufen. Horst Lichter hört gebannt zu, als die Verkäuferin die spannende Geschichte des Erbstücks erzählt: Ihre Urgroßmutter hat nach dem Zweiten Weltkrieg nur durch den Erlös ihres Schmucks überlebt, während der Ehemann in Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Der mitgebrachte Ring sei einer der wenigen Schätze, der aus der Schmucksammlung übrig geblieben war.

Schmuck-Expertin Wendela Horz (Hier mehr über sie erfahren.) ist total verliebt in den Ring von 1910. Kein Wunder, denn die gelernte Diamantprüferin kommt bei dem Protz-Stück total auf ihre Kosten: Der Traumklunker ist unglaubliche 3,78 Karat schwer und soll ein echtes Vermögen wert sein. "Diamanten haben sich verteuert. Schon innerhalb der letzten 6 Monate", so das Fazit der Expertin.

Extrem hohe Expertise: Als die Verkäuferin den Schätzpreis erfährt, ist sie fassungslos

Dann lässt Wendela Horz die Katze aus dem Sack: "Ich würde ihren schönen Ring einschätzen [...] auf ca. 16.000 bis 20.000 Euro."

Als Rentnerin Maja die Traumsumme hört, reißt sie vor Schock den Mund auf, dann schießen ihr sofort Tränen in die Augen. Ihr Partner wirkt von dem Gefühlsausbruch sichtlich überfordert, prompt eilt Horst Lichter herbei, um die weinende Frau zu trösten. "Damit habe ich nicht gerechnet", gibt sie völlig überwältigt zu.

Dann begleitet Horst Lichter die aufgelöste Maja sogar bis in den Händlerraum. Auch hier kommt der Ring richtig gut an. Das Startgebot lag bereits bei 8.000 Euro, am Ende wird sogar der Schätzpreis erreicht. Der Österreicher Wolfgang Paurtisch findet, dass der Stein ein "enormes Feuer" habe und schnappt sich den Ring für stolze 16.000 Euro.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.