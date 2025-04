„Ich will keine Witze darüber machen“: Heath Ledger verweigerte Oscar-Auftritt nach einem seiner besten Filme

Hollywood-Star Heath Ledger war für intensive Performances bekannt. Um einer seiner besten Rollen den gebührenden Respekt zu zollen, lehnte er einen Oscar-Auftritt ab.

In Brokeback Mountain spielte Heath Ledger (The Dark Knight) an der Seite von Schauspiel-Kollege Jake Gyllenhaal (Aus Mangel an Beweisen) eine schwule Liebesgeschichte, die nach Erscheinen 2006 heftig diskutiert wurde. Heath Ledger stand zu dem Film, der ein Meilenstein in der Repräsentation queerer Liebe im Blockbuster-Kino war.

Für Brokeback Mountain widerstand Heath Ledger sogar den Oscars

Wie Far Out Magazine im August 2023 berichtete, wurde Brokeback Mountain 2005 sehr kontrovers aufgenommen. Zahlreiche Zuschauer:innen fanden sich darin wieder und feierten, queere Liebe so authentisch und einfühlsam auf der Leinwand zu sehen. Gleichzeitig stieß die Liebesbeziehung zwischen zwei Männern auch auf andauernde homophobe Reaktionen.

Regisseur Ang Lee (Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Tiger and Dragon) erzählt in dem Drama von den Cowboys Ennis Del Mar (Heath Ledger) und Jack Twist (Jake Gyllenhaal), die eine Liebesbeziehung miteinander eingehen. Ihre Zuneigung stellt sie in den konservativen 60ern aber vor Herausforderungen.

Im Gespräch mit Another Man Magazin kommentierte Jake Gyllenhaal, dass die Heath Ledger angefragt wurde, bei den Oscars auf der Bühne über Brokeback Mountain zu scherzen:

Ich erinnere mich, dass sie in jenem Jahr eine Eröffnungsrede für die Oscar-Verleihung machen wollten, in der es um eine Art Scherz ging. Und Heath lehnte ab.

Heath Ledger vertrat eine klare Position:

Ich dachte mir damals: 'Oh, okay... was auch immer.' Ich sage immer: Es ist alles nur ein Spaß. Und Heath sagte: 'Für mich ist das kein Scherz – ich will keine Witze darüber machen.'

Das Filmteam von Brokeback Mountain sah sich zu diesem Zeitpunkt schon vielen homophoben Kommentaren ausgesetzt. Heath Ledger wollte nicht auch noch bei den Oscars mit Witzen konfrontiert werden, die gegen die Beziehung zwischen seiner und Gyllenhaals Figur abzielten. Er begegnete seiner Rolle und dem Thema mit Respekt. Also entschied er sich komplett gegen einen Auftritt bei den Oscars.

Eine mutige Entscheidung – auch für einen bekannten Hollywood-Darsteller, der damals bereits erfolgreich in verschiedenen Projekten mitwirkte. Der Erfolg blieb Heath Ledger bis zu seinem verfrühten Tod im Januar 2008 treu. Seinen letzten Auftritt hatte er in Das Kabinett des Dr. Parnassus.