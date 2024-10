"Ich wollte es nicht aus den richtigen Gründen": Deshalb wurde Gerard Butler mit 27 Jahren Schauspieler

Dass aus Gerard Butler einmal einer der Top-Action-Stars in Hollywood werden würde, hätte er selbst nicht vermutet.

Auch wenn er zuvor schon einige Jahre im Filmbusiness tätig war, wurde Gerard Butler durch den historischen Fantasyfilm 300 zum Weltstar. Im Jahr darauf bewies er mit P.S. Ich liebe Dich, dass er neben harten Actionrollen auch das Zeug zum Herzensbrecher hat. Der Anfang seiner Schauspielkarriere fand allerdings nicht vor der Kamera, sondern auf der Bühne statt.

Vor seiner Schauspielkarriere wollte Gerard Butler Anwalt werden

Bei der Promotour zu Die nackte Wahrheit von 2009 gab Gerard Butler viele Interviews. Eines davon wurde für die UK-Seite The Telegraph geführt. Der Artikel beleuchtete auch die Vergangenheit von Butler bis in seine Kindheit. Der Schotte wuchs zunächst bei seiner Mutter auf und studierte nach seinem Schulabschluss Jura in Glasgow. Nachdem sein Vater an Krebs gestorben war, verlor er durch seine Ausschweifungen seinen Job als angehender Anwalt.

Anschließend ging er nach London, wo er eine alte Freundin namens Sue Jones traf. Diese war Casting Director bei einem Theater. Butler half ihr und dem Regisseur Steven Berkoff, indem er bei den Castings die anderen Rollen der Bewerber:innen las. Berkoff zeigte sich begeistert:

Als er las, hatte er so viel Elan und Enthusiasmus – so viel, dass die anderen Schauspieler schlapp wirkten – dass ich beschloss, ihn in das Ensemble aufzunehmen.

Damit war der Grundstein für Butlers Schauspielkarriere gelegt. Butler war damals 27 Jahre alt und bekam daraufhin weitere Rollen, zunächst am Theater und schließlich ging er nach Los Angeles und wurde als Hauptdarsteller in Attila - der Hunne und Wes Craven präsentiert Dracula gecastet.

Gerard Butler musste lernen, dass seine Vorstellungen von der Realität abwichen

Trotz einer immer weiter fortlaufenden Karriere dauerte es noch 6 Jahre, bis Butler mit 300 den großen Wurf landete, in dem er auch seinen ikonischsten Einzeiler verewigte. Bis dahin hatte Butler noch das Gefühl, dass er seine Karriere nur sehr langsam entwickelte, doch danach wurde ihre Geschwindigkeit wie von selbst erhöht. Womit er nicht gerechnet hatte, war, wie anders sein Leben im Gegensatz zu seinen Vorstellungen verlief:

Als ich anfing, war ich mir nicht sicher, ob ich es aus den richtigen Gründen tat. Ich wollte unbedingt berühmt werden. Ich erwartete, Erfolg zu haben und glaubte daran. In Wirklichkeit ist es jedoch etwas ganz anderes geworden, als ich wollte. Es war die Arbeit und nicht die Bewunderung, die mich am meisten erfüllt hat.

Dass die Arbeit ihn so erfüllt, ist sicher ein Segen für den Schauspieler. Gleichzeitig dürften der Erfolg und die Bewunderung auch nicht schaden. Seit 2009 spielte Butler in zahlreichen romantischen Komödien und Action-Filmen und es sieht nicht so aus, als ob ihm das langweilig wird.