"Ich wusste nicht, ob das einfach die nächste Stufe war, um mich auszunutzen": Mark Wahlberg verrät tiefe Angst vor seiner gewagtesten Rolle, dabei wurde es sein bester Film

Mit dem gefeierten Boogie Nights gelang Mark Wahlberg der entscheidende künstlerische Durchbruch in Hollywood. Zuerst wollte er die Rolle jedoch nicht annehmen.

Mark Wahlberg ist ein großer Name in Hollywood. In den vergangenen Jahren hat er zwei Filme lang die Transformers-Reihe angeführt und mehrmals mit einem Teddybären Drogen genommen. Womöglich sähe seine Karriere ganz anders aus, hätte er 1997 nicht in Paul Thomas Andersons Meisterwerk Boogie Nights mitgespielt.



Vor Boogie Nights war Wahlberg vor allem als Marky Mark im Musikgeschäft bekannt, ganz zu schweigen von seinen Model-Tätigkeiten für Calvin Klein. Boogie Nights markiert den Punkt, an dem er sich als ernsthafter Schauspieler in Hollywood etablierte. Zuerst wollte er die Rolle jedoch nicht annehmen, wie Variety berichtet.

Boogie Nights: Hollywood-Star Mark Wahlberg fürchtete sich zuerst vor seiner besten Rolle

Im Gespräch mit dem Cigar Aficionado-Magazin verrät Wahlberg, dass ihm das Boogie Nights-Casting nicht geheuer war. Obwohl Paul Thomas Anderson ein begnadeter Regisseur ist, fürchtete er, von der Produktion ausgenutzt zu werden. Die Rolle des Pornodarstellers Dirk Diggler war ihm nicht geheuer.

Als ich zum ersten Mal von [Boogie Nights] hörte, gefiel mir das Thema nicht. Ich kam von der ganzen Marky Mark-Sache, dem Herunterziehen meiner Hosen, Calvin Klein-Unterwäsche – ich wusste nicht, ob das einfach die nächste Stufe war, um mich auszunutzen. Und jetzt müssen wir plötzlich die Unterwäsche verlieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Boogie Nights schauen:

Boogie Nights - Trailer (Deutsch)

In Boogie Nights verkörpert Wahlberg den High-School-Abbrecher Eddie Adams, der sich Ende der 1970er Jahre mit einem schlecht bezahlten Job in einem Nachtclub über Wasser hält. Als der den Porno-Regisseur Jack Horner trifft, soll sich sein Leben für immer verändern. Ehe er sich versieht, macht er als Pornostar Dirk Diggler Karriere.

Über 25 Jahre später steht Boogie Nights immer noch als der beste Film in Wahlbergs Filmographie. Lediglich seine Rolle in dem 2007 erschienen Departed – Unter Feinden brachte ihm vergleichbar gute Kritiken ein. Damals war er sogar für den Golden Globe und den Oscar als Bester Nebendarsteller nominiert.

