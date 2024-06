"Ihr habt eine Woche, mich umzubringen": Kevin Costner enthüllt neuen Grund für Schuld an Yellowstone-Ausstieg

Im großen Yellowstone-Drama um Staffel 5 hat Kevin Costner neue Details verraten. Es soll nicht an ihm gelegen haben, dass ein Auftritt von John Dutton bislang nicht mehr zustande kam.

Wer ist schuld daran, dass Kevin Costner als großer Star vorerst aus Yellowstone ausgestiegen ist? Mittlerweile weiß wohl niemand genau, welche Konfliktdynamik hinter den Kulissen der Hit-Serie herrschte. Costner selbst hat sich jedenfalls jetzt nochmal in einem größeren Interview dazu geäußert und einen klaren Grund für das Yellowstone-Drama benannt.

Fehlende Yellowstone-Drehbücher sollen Kevin Costner-Auftritt verhindert haben

Im GQ-Gespräch sagt der Schauspieler, dass Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan durch die Spin-off-Serien wie 1883 und 1923 mittlerweile zu viele Produktionen auf einmal betreuen müsste. Dadurch sollen Costner nicht rechtzeitig fertige Drehbücher für einen Auftritt in der finalen Yellowstone-Staffel vorgelegt worden sein.

Der Star räumte Sheridan & Co. eine Woche Zeit ein, bevor er für den Dreh seines eigenen Western-Epos Horizon eingespannt war:

Und dann sagten sie mir irgendwann, dass wir kein Ende haben oder so. Ich sagte: 'Nun, wenn ihr mich umbringen wollt, wenn ihr so etwas tun wollt, habt ihr eine Woche Zeit. Ich werde tun, was ihr wollt.'

Im GQ-Artikel dazu wird noch darauf hingewiesen, dass ein unbenannter Paramount-Sprecher diesem Wortlaut von Costners Aussagen widerspricht.



Der Yellowstone-Star sprach in der Vergangenheit schon darüber, dass er dazu bereit gewesen wäre, seinen Protagonisten John Dutton in der Serie töten zu lassen. GQ verweist zudem auf ein Hollywood Reporter-Porträt von Taylor Sheridan. In dem Artikel gibt eine Quelle aus Costners Umfeld auch an, dass der Schauspieler auf Drehbücher gewartet haben soll, die nie eingetroffen seien.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Costners kommendem Kinofilm Horizon schauen:

Horizon - Trailer (Deutsch) HD

Wie geht es mit Yellowstone Staffel 5 weiter?

Die zweite Hälfte der 5. Staffel Yellowstone umfasst insgesamt sechs Episoden und soll im November 2024 bei Paramount Network starten. Ob es darin nochmal zu einem Auftritt von John Dutton kommt, ist fraglich.

Kevin Costner-Fans können den Star als Regisseur und Hauptdarsteller ab dem 22. August 2024 im Kino erleben, wenn der erste Teil seiner epischen Horizon-Saga bei uns anläuft.