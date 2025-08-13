Ihr könnt selbst ins Sommerhaus der Stars ziehen – und so viel kostet eine Nacht

Im Sommerhaus der Stars werden Promis Jahr für Jahr an den Rand des Wahnsinns getrieben. Wer gerne Katastrophentourismus betreibt, hat jetzt die Chance, vorbeizuschauen: Fans können selbst ins Sommerhaus ziehen.

Das Sommerhaus der Stars ist eine der beliebtesten Trash-TV-Shows im deutschen Fernsehen. Wenn skandalöse Promipaare auf engstem Raum einen Horror-Urlaub verbringen, dann schauen Reality-Fans ganz genau hin. Besonders eins steht im Sommerhaus im Vordergrund: Drama ohne Ende. Kaum eine Folge kommt ohne Konflikte, Streit und Intrigen aus.

Ein Grund, warum die Promis schon nach kurzer Zeit so ausflippen: Das Sommerhaus bietet viel zu wenig Platz, wirkt dreckig und heruntergekommen. Wohlfühlen scheint hier absolut unmöglich. Kurios: Wer selbst diese Erfahrung will, hat jetzt die Chance dazu. So kannst du selbst ins Sommerhaus ziehen.

Das Sommerhaus der Stars ist ... eigentlich nur ein Ferienhaus?

Im TV kommt das Sommerhaus gar nicht gut weg. Das Bauernhaus wird in der Show als ein Ort des Schreckens präsentiert – und könnte somit perfekt als Kulisse für einen Horrorfilm dienen. Bei der Ankunft im Haus beschweren sich die Stars meist über Gestank und Schmutz; die Einrichtung wirkt bedrückend und in die Jahre gekommen. Besonders die viel zu kleinen Schlafzimmer mit unbequemen Betten und das heruntergekommene Bad sorgen für lange Gesichter.

Was viele nicht ahnen: Der Bauernhof ist kein TV-Set, sondern ein idyllisches Ferienhaus, mitten in der Natur. Der Hof in Bocholt-Barlo kann auf verschiedenen Ferien-Portalen gebucht werden und wirkt in den Anzeigen deutlich freundlicher als in der Show. Die Einrichtung ist zwar rustikal – aber bei Weitem nicht so drückend wie im TV. Außerdem befinden sich deutlich weniger Betten in den Zimmern. Wer hier bucht, muss also nicht mit Fremden in einem Raum schlafen. Das Bad sieht allerdings genauso aus wie in der Show – hier dürfen Gäste keinerlei Komfort erwarten.

Hier nachlesen: Diese Pärchen ziehen 2025 ins Sommerhaus ein

Extrem beliebt: So viel musst du für eine Übernachtung im Sommerhaus der Stars blechen

Wer selbst einmal nach Bocholt-Barlo (an der niederländischen Grenze) für die ganz eigene Sommerhaus-Erfahrung reisen möchte, kann online die Unterkunft buchen. Der alte Bauernhof ist allerdings bei Fans extrem beliebt – schon jetzt sind viele Wochenenden fürs nächste Jahr komplett ausgebucht. Hier stattet ein Zuschauer dem Haus einen Besuch ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer vorhat, im Sommerhaus der Stars zu übernachten, sollte genug Budget mitbringen. Eine Nacht kostet um die 400 Euro – allerdings können für diesen Preis 10 Gäste im Haus schlafen. Wer nur zu zweit anreist, greift also deutlich tiefer in die Tasche. Als Gruppe wird die rustikale Erfahrung hingegen fast zum Schnäppchen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Sommerhaus der Stars schauen

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Ab dem 16. September lädt RTL in die Horror-WG nach Bocholt ein. Wöchentlich wird es eine neue Folge der Realityshow geben. Eine Woche im Voraus wird die jeweilige Folge bei RTL+ verfügbar sein.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.