„Ihre Art der Manipulation“: Dschungelcamp-Fans durchschauen Sarah Knappiks Ausraster sofort

Kurz vorm Finale bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden liegen die Nerven bei den Stars blank. Jetzt bringt eine Dschungelcamperin alle gegen sich auf.

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden neigt sich dem Ende zu und die Legenden laufen mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Wenig Essen, kaum Schlaf und Abschiede von vermeintlichen Freunden. Kein Wunder, dass der kleinste schiefe Blick ein heftiges Feuer entfachen können. Sarah Knappik muss den Rauswurf von Dschungel-BFF Elena Miras gerade noch verdauen, als sie in einen heftigen Streit gerät – mit allen Campern, den sie selbst angezettelt hat.

Sarah K. gegen alle: Dschungelcamperin holt zum Rundumschlag aus

Wo fängt man bei diesem Rundumschlag bloß an? Alles beginnt mit einer gemeinsamen Schatzsuche mit Gigi Birofio. Sarah und Gigi müssen ein Rätsel lösen, bei dem der Realitystar in einem Schlammbecken Hinweise suchen muss. Währenddessen steht Sarah an einer Tafel und verarbeitet die gefundenen Hinweise. Während Sarah generell eher unmotiviert wirkt, wird ihre Stimmung noch weiter gedämpft. Denn sie wird mit Schlamm bespritzt und das gefällt ihr so gar nicht. Als Gigi ihr dann aus Spaß auch noch den Matsch entgegenwirft, ist Sarah sichtlich genervt. Sie wolle ihre Haare nicht dreckig machen, denn die Duschen seien zu kalt.

RTL Bei der Schatzsuche versteht Sarah keinen Spaß

Die Stimmung ist mies, nicht nur wegen des Schlamms; die beiden konnten die Schatzsuche nicht erfolgreich abschließen. Zurück im Camp lässt Gigi seiner Laune freien Lauf, denn er ist von seiner Teampartnerin genervt. Als das Duo von der Exkursion berichtet, legt Gigi die Karten offen und verpetzt Sarah. Sie habe ihre Haare nicht nass machen wollen und jemand mit dieser Einstellung habe „hier nichts zu suchen“. Der Tropfen auf dem heißen Stein – Sarah ist bitter enttäuscht von Gigis Äußerungen.



So geht die GNTM-Ikone erst auf Gigi los und scheint sich gar nicht mehr ein zubekommen. Sarah dachte, die beiden seien Freunde und sie habe ihn wirklich gemocht, doch in ihren Augen sei er kein richtiger Mann. Das ist nur ein kleiner Auszug aus der kleinen Hass-Tirade gegen den Italiener. Doch damit soll es das nicht gewesen sein. Denn Sarah nimmt zugleich auch alle anderen Dschungelcamper:innen ins Visier. So muss sich Danni Büchner anhören, sie solle ihre Augen nicht so weit aufreißen, das stehe ihr nämlich nicht und Mola war sie vor „gebückt“ zu gehen.

„Zeigt ihr wahres Gesicht“: Fans durchschauen Sarahs Spiel sofort

Die Fans scheinen von dem Auftritt der Dschungel-Legende nicht sonderlich überrascht zu sein. Denn jetzt würde sie endlich „ihr wahres Gesicht“ zeigen. Auf Instagram sind sich viele User sicher, Sarah verfällt in alte Verhaltensmuster. So kommentierte ein Nutzer auf dem Account zur Sendung:

Das macht Sarah K seit Beginn. Ihre Art der Manipulation. Immer einen da ins schlechte Licht rücken, Tränen auf Knopfdruck, um andere Menschen dazu zu bringen ihn zu nominieren. Das hat sie damals getan und jetzt auch. Und sollte es ein Wiedersehen geben dreht sie sich in: ach war nicht so gemeint und halb so schlimm.

Andere hinterfragen außerdem ihren Legenden-Status und ihre Teilnahme an der Jubiläumsstaffel. Von Sarahs Verhalten zeigen sich viele enttäuscht.

Boah, Sarah hat sich null weiterentwickelt und ich verstehe immer weniger, wieso sie bei der Staffel der Legenden überhaupt dabei ist.

Nach dem Streit kommt die Versöhnung: Auch Danni Büchner zweifelt an Sarahs Absichten

Am nächsten Morgen trommelt Sarah alle Promis am Lagerfeuer zusammen. Sarah entschuldigt sich bei allen für ihren Ausraster. Sie habe einen schlechten Tag gehabt und vielleicht hätten ihre Hormone verrückt gespielt. Alle nehmen ihre Entschuldigung an, doch nicht jeder glaubt, dass die Worte ernst gemeint sind. Danni Büchner spekuliert, dass Sarah sich aus einem einzigen Grund entschuldigt hat: Sie hat Angst vor einer Nominierung und dem darauffolgenden Rauswurf.