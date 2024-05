Challengers-Nachfolger steht schon fest ‒ und James Bond-Star Daniel Craig wird dafür zur Queer-Ikone

Challengers begeistert gerade erst im Kino, doch Regisseur Luca Guadagnino hat bereits ein Nachfolgeprojekt in den Startlöchern. Die Hauptrolle spielt darin James Bond-Star Daniel Craig.

In Challengers - Rivalen entfaltet Luca Guadagnino im Kino aktuell eine feurige Dreiecksbeziehung mit jeder Menge homoerotischen Untertönen. In diesem Gebiet bleibt der Call Me by Your Name-Regisseur auch in seinem nächsten Film, denn er adaptiert den Kultroman Queer von William S. Burroughs. Die Hauptrolle wird darin James Bond-Star Daniel Craig übernehmen.

Daniel Craig spielt in Luca Guadagninos Challengers-Folgeprojekt Queer die Hauptrolle

Wie Variety berichtet, schlüpft Daniel Craig in Queer in die Rolle des sozialen Außenseiters und Auswanderers Lee, der in den 1940er Jahren nach einer Drogenrazzia in New Orleans nach Mexico City flüchtet. Dort streift er ziellos durch die Straßen und das Nachtleben, das von amerikanischen Auswanderern, Studierenden und entlassenen Soldaten bevölkert wird. Dabei lernt er den ehemaligen Navy Soldaten Allerton kennen, der drogenabhängig und deutlich jünger ist als Lee. Die beiden beginnen eine sexuelle und romantische Beziehung, die für Lee eine Obsession entfacht.

Outer Banks-Star Drew Starkey wird die Rolle des jungen Allerton übernehmen. Weiterhin stehen Lesley Manville (The Crown), Jason Schwartzman (Asteroid City) und Henry Zaga (The Ministry of Ungetlemanly Warfare) auf der Cast-Liste von Queer. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Justin Kuritzkes, der bereits für das Skript von Guadagninos Challengers verantwortlich zeichnete.

Seht hier den Trailer zu Luca Guadagninos Challengers:

Challengers: Rivalen - Trailer 2 (Deutsch) HD

William S. Burroughs' semi-autobiografisches Werk Queer gilt als Kultroman der queeren Literatur. Zwischen 1951 und 1953 verfasst, wurde der Roman erstmals 1985 veröffentlicht und schließt narrativ an Burroughs' Debutroman Junkie an. Der Roman zeichnet sich durch umfangreiche innere Monologe aus, die lange als unverfilmbar galten und gleichzeitig als Vorläufer für Burroughs' erfolgreichstes Werk, Naked Lunch, gesehen wurden. Letzteres wurde bereits 1991 von David Cronenberg adaptiert.

Nachdem Craig bereits in Knives Out und dem Sequel Glass Onion: A Knives Out Mystery eine schwule Figur verkörperte, wird der James Bond-Star hier also erneut als queere Ikone zu sehen sein.

Wann kommt Luca Guadagninos Queer mit Daniel Craig ins Kino?

Die Dreharbeiten zu Queer wurden bereits im Sommer 2023 in Rom abgeschlossen. Der Film soll noch in der Festival-Saison 2024 seine Weltpremiere feiern. Mit einem deutschen Kinostart ist wahrscheinlich im Frühjahr 2025 zu rechnen.