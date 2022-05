Im She-Hulk-Trailer versteckt sich eine der bizarrsten Marvel-Figuren überhaupt

Der erste Trailer zu She-Hulk hat vor allem die neue MCU-Heldin vorgestellt. Gut möglich, dass ihr den ersten Live-Action-Auftritt eines der bizarrsten Marvel-Charaktere verpasst habt.

Mit She-Hulk: Die Anwältin kommt eine MCU-Serie auf uns zu, wie wir sie noch nie gesehen haben. Der erste Trailer bringt ein paar bekannte Gesichter wie Mark Ruffalos Hulk und Tim Roths Emil Blonsky zurück. Ansonsten wirkt die kommende Marvel-Poduktion aber mehr wie eine komplett abgefahrene Anwältinnen-Serie mit schrägem Humor und Superhelden-Twist.

Zwischen den ersten She-Hulk-Eindrücken von Orphan Black-Star Tatiana Maslany in der Titelrolle ist euch aber vielleicht der kurze Auftritt einer der bizarrsten Marvel-Figuren aller Zeiten entgangen.

Schaut hier noch den ersten She-Hulk-Trailer:

She-Hulk: Die Anwältin - S01 Trailer (Deutsch) HD

She-Hulk-Trailer enthüllt Live-Action-Debüt von Marvel-Held Frog Man

Wenn ihr in der Vorschau zur neuen MCU-Serie bei ca. 01:22 genau hinschaut, erkennt ihr für ungefähr eine Sekunde den Auftritt eines Charakters in einem froschähnlichen Kostüm. Aufmerksame Marvel-Fans haben direkt bemerkt, dass es sich hier um das Live-Action-Debüt der Comic-Figur Frog Man handelt.

In den Marvel-Comics wurde Frog Man in Ausgabe 121 der Marvel Team-Up-Reihe eingeführt. Hinter dem Kostüm steckt in der Vorlage Eugene Patilio aus dem Spider-Man-Universum.

Durch seine chaotische Art, als riesiger Superhelden-Fan unbedingt bei den Großen mitmischen zu wollen, gehört er zu den witzigsten Marvel-Figuren. In der Regel tritt er in einem selbstgebastelten Frosch-Kostüm auf, mit dem er durch spezielle Spulen extrem große Sprünge machen kann.

Wie groß die Rolle von Frog Man in She-Hulk ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Durch seine bizarr-lustige Art scheint er aber ideal zum abgedrehten Tonfall der kommenden MCU-Serie zu passen. She-Hulk startet am 17. August auf Disney+.

Kanntet ihr Frog Man aus dem Marvel-Universum schon?