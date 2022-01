Diese 18 Marvel- und MCU-Serien starten 2022 und danach – mit Moon Knight, She-Hulk & mehr

Welche neuen Serien des Marvel Cinematic Universe erwarten uns als nächstes auf Disney+? Wir geben euch einen Überblick über alle bekannten Starts und angekündigten Projekte für 2022 und darüber hinaus.

Im vergangenen Jahr hat nicht nur Phase 4 des Marvel Cinematic Universe, sondern auch eine neue Ära der Marvel-Serien begonnen, die in Zukunft vor allem Disney+ dominieren werden. Nachdem WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If und Hawkeye den Anfang machten, können wir uns 2022 auf viele weitere MCU-Serienstarts freuen.

Damit ihr bei all den angekündigten Marvel-Serienprojekten den Überblick behaltet, haben wir euch eine Liste mit allen 17 kommenden Marvel-Serien, die 2022 und darüber hinaus starten, zusammengestellt.

Diese 6 Marvel und MCU-Serien starten 2022

Moon Knight - Trailer (English) HD

Marvel-Fans können sich in diesem Jahr auf insgesamt sechs neue Serien freuen, deren Start für 2022 bereits bestätigt ist oder vermutet wird. Die Übersicht ist unterteilt in Serien, die Teil des MCU-Kanon sind, sowie eigenständige Serien abseits des Marvel Cinematic Universe.

Serien des Marvel Cinematic Universe, die 2022 starten

Weitere Marvel-Serien, die 2022 starten

Das Marvel Cinematic Universe wird in diesem Jahr um drei spannende Live-Action-Serien erweitert, die neue Genreeinflüsse und Erzählperspektiven ins MCU bringen. So bringt uns Moon Knight ein düsteres Abenteuer mit. She-Hulk präsentiert sich hingegen alsim Procedural-Format.

Mit Ms. Marvel erwartet uns die erste Teenie-Coming-of-Age-Serie des MCU. Fans von Animationsserien können sich zudem auf I Am Groot freuen, die neue Abenteuer mit Baby Groot in fotorealistischen Animationen erzählt.

Diese Marvel- und MCU-Serien starten 2023 und später

© Marvel Studios / Disney Kommende MCU Serien

Die Marke Marvel wird in den kommenden Jahren mit zahlreichen Serien, die von Marvel Studios für Disney+ produziert werden, massiv ausgebaut. Damit sind die Zeiten von Marvel-Serien, die auf unterschiedlichsten TV-Sendern und Streaming-Anbietern verteilt sind, endgültig vorbei.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller bereits bestätigten Marvel-Serien, die 2023 und später an den Start gehen.

Kommende Live-Action-MCU-Serien

Kommende Marvel- und MCU-Animationsserien

Kommende Marvel-Serien aus Sony's Spider-Man Universe

Silk – Start: vsl. 2023 oder 2024 bei Amazon Prime Video

Bei Marvel Studios sind darüber hinaus noch unzählige weitere Projekte in Planung und in der Entwicklung, die noch nicht angekündigt wurden. Wir werden diese Übersicht aktualisieren, sobald weitere Serien für die Marvel-Zukunft offiziell vorgestellt wurden.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.