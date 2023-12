In 14 Tagen kehrt Travis Fimmel nach Vikings endlich zu Netflix zurück: Seine neue Serie basiert wieder auf wahren Begebenheiten

Für Travis Fimmel-Fans gab es bei Netflix seit seinem Ausstieg von Vikings keinen Serien-Nachschub. Das ändert sich mit dem ersten Netflix-Highlight 2024.

Es ist bereits sieben Jahre her, dass Travis Fimmel Abschied nahm von seiner Paraderolle Ragnar Lodbrok in der 4. Staffel Vikings. In Deutschland können wir die epische Historienserie unter anderem bei Netflix sehen und all die Jahre kam keine weitere Serie mit Travis Fimmel bei dem Streaming-Dienst hinzu.

Fans des australischen Schauspielers dürfen sich jetzt aber freuen und die Kalender zücken. Am 11. Januar 2024 startet seine neue Serie Boy Swallows Universe bei dem Streamer.

Boy Swallows Universe: Travis Fimmels neue Netflix-Serie basiert auf wahren Erlebnissen

Darum geht es in Boy Swallows Universe: Die Miniserie spielt im australischen Brisbane des Jahres 1983. Es geht um das komplizierte Familienleben des 11-jährigen Jungen Eli Bell (Felix Cameron). Gemeinsam mit seinem älteren Bruder, der kein Wort redet, und seiner drogenabhängigen Mutter hat er schwere Zeiten durchlebt.

Dann tritt Stiefvater Lyle (Travis Fimmel) in ihr Leben und hilft der Mutter, clean zu werden. Die Familie hält sich mit Drogendeals über Wasser. Als sich Lyle leichtsinnig mit einem Drogenkartell einlässt, verschwindet er. Eli macht es sich zur Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden.

Im Trailer seht ihr Vikings-Star Travis Fimmel als Stiefvater Lyle

Boy Swallows Universe - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Die Geschichte bekommt noch mehr Gewicht, wenn man die Hintergründe kennt. Tatsächlich basiert die Serie auf einem semi-autobiografischen Bestseller * von Trent Dalton. Es ist zwar keine epische Historienserie wie Vikings, trotzdem hat sich Travis Fimmel einmal mehr eine reale Vorlage ausgesucht.



Auch die Mutter und der Stiefvater des Autors Trent Dalton verkauften Heroin, als er noch ein Kind war. Sie waren beide zeitweise auch für Drogenhandel im Gefängnis.

