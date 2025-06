In 2 Tagen kommt ein großer Abenteuerfilm, der eine 700 Jahre alte Geschichte so episch wie noch nie erzählt

Diese Woche dürfen wir einen aufwendigen Abenteuerfilm im Kino begrüßen, der sich um eine Legende dreht, die vermutlich jeder schon mal auf die ein oder andere Weise vernommen hat.

Es muss nicht immer King Arthur oder Robin Hood sein: Mit Wilhelm Tell startet diese Woche ein historisch angehauchter Abenteuerfilm im Kino, der eine Geschichte erzählt, die wir nicht so oft auf der Leinwand sehen. Mit dem Wilhelm Tell aus dem Schulunterricht hat das von Nick Hamm inszenierte Epos jedoch wenig gemein.

Eine Sache darf aber auf keinen Fall fehlen: der Apfelschuss. Der taucht sowohl in der seit dem 15. Jahrhundert erzählten Legende als auch der dramatisierten Bühnenversion von Friedrich Schiller auf. Wilhelm Tell verärgert den Landvogt Gessler und muss daraufhin mit einer Armbrust einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen.

Wilhelm Tell kommt als großer Abenteuerfilm ins Kino

Der neue Wilhelm Tell-Film hat jedoch mehr als Äpfel und Pfeile zu bieten, wie der Trailer zeigt. Hier wird eine Geschichte über Widerstand und Revolution erzählt, wenn sich der titelgebende Held gegen den rücksichtslosen Habsburger König Albrecht wendet, der die Schweizer Kantone mit seinen Steuereintreibern unterdrückt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wilhelm Tell schauen:

Wilhelm Tell - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur und Drehbuchautor Nick Hamm, bekannt für den Psycho-Thriller The Hole, fächert Schillers Stück als 133-minütiges Spektakel auf, das mit einigen Schauwerten daherkommt. Von den angespannten Blicken beim Apfelschuss bis zu den prächtigen Landschaftspanoramen – hier gibt es einiges zu sehen.

Dazu gehört auch der namhafte Cast: Dracula-Star Claes Bang tritt als Wilhelm Tell im Kampf um die Freiheit gegen Ben Kingsley an, der König Albrecht als Bösewicht zum Leben erweckt. Zudem spielen Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Jonah Hauer-King, Ellie Bamber, Rafe Spall, Emily Beecham und Jonathan Pryce mit.

Der Umfang des Projekts spiegelt sich auch im Budget wider. 45 Millionen US-Dollar haben die Dreharbeiten des neuen Wilhelm Tell-Films verschlungen. Das ist zwar noch ein ganzes Stück von einem Hollywood-Blockbuster entfernt. Für eine britisch-italienisch-schweizerische Koproduktion kann sich das aber auf alle Fälle sehen lassen.

Wann startet der neue Wilhelm Tell-Film im Kino?

Nachdem Wilhelm Tell letztes Jahr im September auf dem Toronto International Film Festival seine Premiere gefeiert hat, kommt der Film nun endlich nach Deutschland. Ab dem 19. Juni 2025 könnt ihr die Neuverfilmung der Tell-Saga im Kino schauen.