In 2 Wochen startet einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres – seine Reihe ist schon 38 Jahre alt

Im November erscheint ein spektakulärer Sci-Fi-Blockbuster im Kino. Er ist der neueste Teil einer millionenschweren Reihe, die sich auf der Leinwand neu beweisen muss.

Manche Monster sind einfach nicht kleinzukriegen. Das gilt jedenfalls für den ikonischen Predator, der seit der gleichnamigen Sci-Fi-Action mit Arnold Schwarzenegger von 1987 regelmäßig die Leinwände ziert. Mitsamt Crossover gibt es mittlerweile neun Teile, die aber längst nicht alle zu großen Hits wurden. Der neue Predator: Badlands muss jetzt beweisen, wie magnetisch die Alien-Kreatur an den Kinokassen noch ist.

Predator: Badlands stellt seine Sci-Fi-Reihe auf den Kopf

Der neue Film der Predator-Reihe nimmt eine völlig andere Perspektive ein als alle seine Vorgänger: Erstmals ist hier das Alien selbst der Protagonist. Predator Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) wurde von seinem Clan verstoßen und will sich auf dem gefährlichsten Planeten des Universums beweisen – der Trailer zeigt bereits, wie viele Gefahren er dabei bewältigen muss.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Predator Badlands:

Predator: Badlands - Trailer 3 (Deutsch) HD

Dabei trifft er auf die beschädigte Androidin Thia (Elle Fanning), mit der er sich zusammenschließt. Ihnen beiden stellt sich Thias synthetischer Zwilling Tessa (ebenfalls Fanning) entgegen.

Regie führte Dan Trachtenberg, der auch die Franchise-Vorgänger Predator: Killer of Killers und Prey inszenierte. Obgleich es sich bei beiden um Streaming-Filme handelte, hat Mutterfirma Disney offenbar großes Vertrauen in Trachtenbergs Talent für einen Kino-Hit. Der wäre dringend nötig: Der letzte Leinwand-Blockbuster der Reihe, Predator – Upgrade, entwickelte sich für die 740 Millionen-Reihe zur Enttäuschung, wie The Numbers zeigt.

Die Predator-Reihe besteht inklusive Crossover aus folgenden neun Teilen:

Wann kommt Predator: Badlands ins Kino?

Predator: Badlands erscheint am 6. November 2025 in den deutschen Kinos.

