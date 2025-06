In 3 Tagen startet eines der größten Kino-Abenteuer des Jahres – kein Filmfan kommt daran vorbei

Eine der besten Film-Reihen überhaupt kommt in Kürze zurück auf die Leinwand. Seit 1993 treibt sie Millionen von Fans in bisher sieben Teilen ins Kino.

Dinos sterben nicht. Jedenfalls nicht im Jurassic-Franchise, das in wenigen Tagen endlich zurück ins Kino kommt. Der passend benannte Jurassic World 4: Die Wiedergeburt setzt seine milliardenschwere Reihe fort.

Jurassic World 4 schickt Scarlett Johansson auf gefährliche Mission

Jurassic World 4 dreht sich um einen brenzligen Auftrag: Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson) soll für eine Pharmafirma Proben dreier Saurier einholen – und zwar ausgerechnet der größten Exemplare an Land, im Wasser und in der Luft.

Schaut euch hier den Trailer zu Jurassic World 4 an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dafür reist sie zusammen mit ihrem alten Kumpanen Duncan (Mahershala Ali) und dem Forscher Dr. Loomis (Jonathan Bailey) auf eine verlassene Insel, auf der die ersten Jurassic-Wissenschaftler vor vielen Jahren genetische Experimente durchgeführt haben. Zurückgeblieben sind die gefährlichsten Dinos ihrer ganzen Art.

In der Welt des vierten Jurassic World-Teils und des siebten Jurassic-Kinofilms sind die Saurier ansonsten erneut vom Aussterben bedroht: Aufgrund klimatischer Verhältnisse und Krankheiten leben sie nur noch in einem dünnen Gürtel um den Äquator. Die Menschen haben größtenteils das Interesse an den Urechsen verloren.

In der saurierlosen Realität aber gehört das Jurassic-Franchise zu den beliebtesten Sci-Fi-Reihen überhaupt: Laut The Numbers spielten die bisher veröffentlichten Kinofilme seit der Veröffentlichung des ersten Jurassic Park über sechs Milliarden Dollar ein. Ob die neue Fortsetzung an den Erfolg anschließen kann, muss sich in wenigen Wochen zeigen.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4 kommt am 2. Juli 2025 ins Kino. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Rupert Friend (Hitman: Agent 47) und Ed Skrein (Deadpool) vor der Kamera zu sehen. Das Drehbuch schrieb Franchise-Veteran David Koepp (Vergessene Welt: Jurassic Park).