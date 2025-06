"Ich wollte ihn hassen": Jurassic World 4-Macher hatte eigentlich vor, den Film abzulehnen

Jurassic World 4 kommt in Kürze ins Kino. Regisseur Gareth Edwards hat jetzt enthüllt, dass er den Film ursprünglich hassen und ablehnen wollte. Aber eine Sache kam ihm dazwischen.

Wer in den Dino-Park darf, sagt nicht Nein. So sieht es jedenfalls Scarlett Johansson, die nach jahrzehntelangem Ringen endlich eine Rolle in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ergatterte. Regisseur Gareth Edwards (Rogue One) ist das exakte Gegenteil: Er wollte den Film ursprünglich hassen und ablehnen, weil er völlig erschöpft war.

Sci-Fi-Meister war zu kaputt für Jurassic World 4

Wie Games Radar aus einem SFX-Interview zitiert, erklärte Edwards:

Ich las das Drehbuch und wollte es hassen, denn ich brauchte einfach eine Pause. Ich war bereit für ein höfliches 'Nein'. Ich hätte wohl gesagt: 'Oh, es war sehr gut, aber ich will einfach mein eigenes Ding machen. Danke, dass ihr an mich gedacht habt.' Aber dann las ich es bis zum Ende und dachte: 'Scheiße, es ist gut. Verdammt.'

Schaut euch hier den neuesten Teaser zu Jurassic World 4 an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Teaser "Don't Move" (English) HD

Edwards gilt insbesondere im Sci-Fi-Genre als großes Talent. 2014 inszenierte unter anderem den Start der neuen US-amerikanischen Godzilla-Reihe. Kurz darauf brachte er mit Rogue One: A Star Wars Story einen der besten Star Wars-Filme überhaupt ins Kino. In seinem letzten Film The Creator entfesselte er einen epischen Roboterkrieg.

Alle wichtigen Infos zu Jurassic Park 4

Ganz offensichtlich konnte sich Edwards noch einen kräftigen Ruck verpassen, immerhin erscheint der von ihm inszenierte Jurassic World 4 in Kürze im Kino. Und bisher wirkt er nicht wie ein ideenloser Sci-Fi-Blockbuster im Autopilot: So bereichert er das Franchise etwa um einige verstörende neue Monster.

Auch an den Stars haben Edwards und die Produzenten nicht gespart: Neben Johansson sind unter anderem Mahershala Ali (Moonlight), Rupert Friend (Hitman: Agent 47) und Jonathan Bailey (Bridgerton) vor der Kamera zu sehen. Das Drehbuch schrieb fast 30 Jahren erneut der Franchise-Veteran David Koepp.

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Jurassic World 4 erscheint am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos.