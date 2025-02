In 3 Tagen startet eure nächste True-Crime-Obsession bei Netflix: Die Geschichte der Lügen-Influencerin macht richtig wütend

Fans von True Crime-Serien bekommen bei Netflix in wenigen Tagen Nachschub. Apple Cider Vinegar beleuchtet Aufstieg und Fall eines Imperiums, das auf bitterbösen Lügen basiert. Ob sich die Serie lohnt, erfahrt ihr hier.

Bevor Schauspielerin Kaitlyn Dever demnächst in der 2. Staffel von The Last of Us eine umstrittene Videospielfigur zum Leben erweckt, verkörpert sie bereits diese Woche auf Netflix eine kontroverse Person. Die ist hingegen real und wird euch garantiert zur Weißglut bringen. Vor allem True Crime-Fans sollten sich Apple Cider Vinegar, die bereits am 6. Februar 2025 bei Netflix aufschlägt, auf die Merkliste setzen. Denn die Miniserie hat die besten Voraussetzungen, den Erfolg von Inventing Anna & Co. zu wiederholen.

Neue True Crime-Serie kommt zu Netflix: Darum geht es in Apple Cider Vinegar

Die Geschichte von Apple Cider Vinegar dreht sich um die Australierin Belle Gibson (Kaitlyn Dever). Nachdem ihr ein inoperabler Hirntumor diagnostiziert wird, sorgt sie in den frühen 2010er Jahren durch ihre inspirierende Geschichte vom Kampf gegen den Krebs und ihre wundersame Heilung dank gesunder Ernährung sowie Alternativmedizin in den sozialen Medien für Aufsehen. Millionen von Menschen sind gerührt, folgen ihr und verhelfen ihrem Wellness-Imperium samt eigener App und Kochbuch zu gewaltigem Erfolg. Die Sache hat aber einen Haken: Belle hatte niemals Krebs.

Basierend auf dem Sachbuch The Woman Who Fooled the World zeichnet die Miniserie von Samantha Strauss (Nine Perfect Strangers) Gibsons Aufstieg und späteren Fall über sechs Folgen nach. Anhand der Betrügerin als auch ihrer tatsächlich krebskranken Influencer-Konkurrentin Milla (Fear the Walking Dead-Star Alycia Debnam-Carey) schildert Apple Cider Vinegar, wie grausam und folgenschwer falsche Wellness-Gurus mit der Hoffnung verzweifelter Menschen spielen.

Lohnt sich die neue Netflix-Serie Apple Cider Vinegar?

Trotz der bedrückenden Krebs-Thematik ist Apple Cider Vinegar stylisch wie ein überfilterter Instagram-Post und setzt auf energetische Popsongs sowie eine temporeiche und nonlineare Inszenierung. Das fängt bereits mit den True Crime-Disclaimern zu Beginn jeder Folge an, wenn Charaktere die 4. Wand durchbrechen und dem Publikum erklären, dass die Serie auf einer wahren (Lügen-)Geschichte basiert – oder die verzerrte wie fiktionalisierte Wahrheit clever kommentieren.

Vor allem Kaitlyn Devers eindrückliche Performance als Narzisstin mit Bestätigungsdrang ist beeindruckend. Ihre schnell durchschaubare Manipulation (inklusive präzise eingesetzter Tränenausbrüche) schürt mit jeder weiteren Szene die Wut beim Zuschauen. Im Gegensatz zu ähnlichen True Crime-Serien, wie dem kontroversen Netflix-Hit Inventing Anna, ist Apple Cider Vinegar wenig daran interessiert, Sympathien für die Protagonistin erschaffen zu wollen.



Aber keine Sorge, die perfide Lügengeschichte ist keine ermüdende Hasstirade. Apple Cider Vinegar punktet genauso mit "echten" Menschen und tragischen Schicksalen tatsächlicher Krebserkrankungen, die einen emotional nahbaren Gegenpol darstellen. Wie diese in Spiralen falscher Versprechen mit dramatischen Folgen hineingezogen werden, ist erschütternd. Deshalb solltet ihr euch darauf einstellen, dass die Serie nach ihrem unterhaltsamen Beginn im Verlauf zunehmend aufwühlender wird. Im Gegensatz zu Belle Gibson werdet ihr hier echte Tränchen verdrücken.

Die Miniserie Apple Cider Vinegar ist ab dem 6. Februar 2025 bei Netflix zu streamen. Grundlage für diesen Ersteindruck sind alle 6 Episoden.