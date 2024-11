The Last of Us Staffel 2: Alle Infos wie Besetzung, Trailer & Start der Fortsetzung der besten Serie 2023

Mit der 2. Staffel geht die gefeierte Videospiel-Adaption The Last of Us in die nächste Runde. Wir haben alle wichtigen Informationen zu den neuen Folgen der Horror-Drama-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey.

Die Videospiel-Adaption The Last of Us begeisterte mit ihrer ersten Staffel Fans und Kritik gleichermaßen. Im Ranking von Moviepilot und Filmstarts wurde das Horror-Drama sogar zur besten Serie 2023 gekürt. Bald geht der Cordyceps-Albtraum von HBO mit Staffel 2 endlich weiter.

In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten Infos zur 2. Staffel The Last of Us:



Start und Anzahl der Folgen

Die Besetzung rund um Neuzugang Abby

Erster Trailer

Was die Vorlage zu Staffel 2 verrät

Staffel 2 ist längst nicht das Ende

Wir halten diesen Artikel aktuell und euch auf dem Laufenden über Staffel 2 von The Last of Us.



Start: Wann kommt The Last of Us Staffel 2?

The Last of Us Staffel 2 ist eine von vielen Serienstaffeln, deren Produktion wegen des großen Hollywood-Doppelstreiks im Jahr 2023 lange auf Eis lag und deshalb länger als gedacht auf sich warten lässt. Die gute Nachricht ist aber: Die 2. Staffel ist mittlerweile im Kasten. Die Dreharbeiten fanden zwischen Februar 2024 und August 2024 in Kanada statt.

Die insgesamt 7 neuen Folgen sollen ihre Premiere im Frühling 2025 feiern. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Wir rechnen mit einem Start zwischen März und April 2025. In Deutschland wird die 2. Staffel The Last of Us wieder parallel zur US-Ausstrahlung bei HBO bei Sky und WOW zu sehen sein.



Besetzung von The Last of Us Staffel 2: Abby und weitere neue Charaktere im Cast

Während ihres postapokalyptischen Roadtrips trafen Joel und Ellie in der ersten Staffel auf unterschiedlichste Verbündete und Feinde. Neben ein paar wiederkehrenden Darstellenden können sich Fans in Staffel 2 auf zahlreiche neue Charaktere freuen.

Alle Rückkehrenden in The Last of Us Staffel 2:

Alle neuen Darstellenden in Staffel 2:

Drei Neuzugänge im Cast von The Last of Us sind besonders spannend für Fans der Videospielvorlage. Einerseits wäre da Abby, der wohl wichtigste neue Charakter in Staffel 2. Bereits im Vorfeld wurde viel über das Casting der Figur spekuliert, da mit ihr auch eine gewaltige Kontroverse einhergeht, sodass Darstellerin Kaitlyn Dever sogar am Set besonders geschützt werden musste.

Eine besondere Game-Überraschung ist die Besetzung von Jeffrey Wright, der auch in der Vorlage schon die Rolle des Miliz-Anführers Isaac Dixon (per Motion Capture) verkörperte. Ebenso spannend ist die von Catherine O'Hara gespielte Therapeutin Gail, die in den Videospielen nicht existiert und für die Serie neu erfunden wurde. Den ersten Bewegtbildern zufolge wird sie vor allem in Joels Geschichte eine prominente Rolle einnehmen.

Gibt es schon einen Trailer zu The Last of Us Staffel 2?

Einen richtigen Trailer zu The Last of Us Staffel 2 gibt es noch nicht. Nach den ersten Szenenbildern zur Rückkehr von Joel und Ellie sowie einem kurzen Vorschauvideo wurde im September 2024 der erste richtige Teaser vorgestellt, der mit knapp zwei Minuten Länge schon einige spannende Einblicke in Staffel 2 liefert:

The Last of Us - S02 Trailer (Deutsch) HD

Gemeinsam mit dem langen Teaser wurden auch die ersten drei Postermotive für Staffel 2 vorgestellt, die ihr euch hier ansehen könnt:

Wie geht es in The Last of Us Staffel 2 weiter?

Die Handlung von The Last of Us Staffel 2 basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II, das natürlich schon Einiges über den Inhalt der neuen Folgen verrät. Damit wir euch nicht alle Schocks und Überraschungen vorwegnehmen, findet ihr nachfolgend einen kurzen spoilerfreien Ausblick, wie es für Ellie und Joel weitergeht.

Ein Refresher zu Staffel 1 bekommt ihr in unserem Podcast zu The Last of Us:

Seit den Ereignissen der ersten Staffel sind fünf Jahre vergangen. Ellie und Joel haben in der Gemeinschaft von Jackson ein sicheres Zuhause gefunden, doch das unzertrennliche Duo hat sich seither entfremdet. Vor allem auf Joel lastet die Entscheidung schwer, Ellie angelogen zu haben.

Wir erinnern uns zurück: Am Ende von Staffel 1 tötete Joel zahlreiche Anhänger der Fireflies, um Ellies Leben zu retten. Da sie immun ist, war sie die einzige Hoffnung auf die Herstellung eines Heilmittels für die Cordyceps-Seuche. Dafür hätte sie allerdings sterben müssen. Das alles aber verschwieg Joel ihr und tischte Ellie eine dreiste Lüge auf.

In Staffel 2 werden Ellie und Joel jetzt überraschend von ihrer Vergangenheit eingeholt, was nicht nur ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Bald schon muss sich Ellie auf eine gefährliche Reise zurück in die Welt voller Cordyceps-Monster und rachsüchtiger Menschen begeben.

Vorlage: Staffel 2 verfilmt nur einen kleinen Teil von The Last of Us Part II

Während die erste Staffel von The Last of Us die Handlung des gleichnamigen Videospiels adaptiert hatte, sieht die Sache in Staffel 2 nun etwas anders aus. Diesmal wird das Naughty Dog-Game The Last of Us Part II zur Vorlage der neuen Folgen, die allerdings nur einen Teil des Spiels abhandeln werden.

Wie viel von der Gaming-Vorlage in Staffel 2 umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Craig Mazin, der die Serie gemeinsam mit Game-Director Neil Druckman entwickelte, verriet dazu im Gespräch mit Deadline :

Das Story-Material aus Part II ist weitaus umfangreicher als das Story-Material des ersten Spiels. Wir mussten uns also von Anfang an überlegen, wie wir diese Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen können.

Wie viele Staffeln The Last of Us das konkret werden, wissen wir noch nicht. Allerdings mutmaßt Mazin, dass der Stoff des Videospiels womöglich über drei Seasons (also bis Staffel 4) hinweg adaptiert werden könnte. Offiziell verlängert hat HBO die Serie über Staffel 2 hinaus bisher noch nicht.