In 3 Tagen wird bei Amazon Prime 35 Jahre alter Action-Kult neu aufgelegt: Jake Gyllenhaal dreht als absolute Kampfmaschine auf

Bei Amazon Prime erscheint diese Woche die Neuauflage eines Action-Kultfilms aus den 80ern. In Road House wird Jake Gyllenhaal zum brachialen Kämpfer, der auf eine reale Mixed-Martial-Arts-Persönlichkeit trifft.

Kaum ein Film verkörpert den pathetisch-überspitzten Zeitgeist der 80er so wunderbar wie Road House mit Patrick Swayze. Immer wieder war ein Remake im Gespräch, jetzt erscheint es wirklich. Mit dabei ist ein brachial durchtrainierter Jake Gyllenhaal, der sich schon im Trailer als Kampfmaschine präsentierte.

Diese Woche könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie Road House 35 Jahre nach dem Original als moderne Neuauflage aussieht. Das Remake erscheint bald im Streaming-Abo von Amazon Prime *.

Action-Eskalation mit Jake Gyllenhaal: Darum geht es im Road House-Remake

In der Story der Neuauflage von Regisseur Doug Liman spielt Gyllenhaal den ehemaligen Ultimate Fighting Championship (UFC)-Kämpfer Eldwood Dalton, dessen Karriere durch einen tragischen Vorfall vorzeitig endete. Zu Beginn von Road House nimmt er das Angebot von Besitzerin Frankie (Jessica Williams) an, als Türsteher in der titelgebenden Bar im sonnigen Florida anzufangen. Doch schnell gerät Dalton in einen kriminellen Konflikt, der weit über typische Prügeleien zwischen betrunkenen Gästen hinausgeht.

Im Verlauf der Handlung des Action-Films bekommt es Gyllenhaals Hauptfigur dann auch mit einem realen Mixed-Martial-Arts-Schwergewicht zu tun. Der irische Kämpfer Conor McGregor gibt im Road House-Remake sein Schauspieldebüt als irrer Handlanger Knox, der für Dalton zum gefährlichsten Gegner wird.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zum neuen Film Road House schauen:

Road House - Trailer (Deutsch) HD

Beide Road House-Versionen streamen diese Woche im Amazon Prime-Abo

Amazon nimmt die 2024er-Variante von Road House ab dem 21. März 2024 ins Streaming-Angebot auf. Schon jetzt könnt ihr das Original von 1989 mit Patrick Swayze ebenfalls dort im Abo schauen.

