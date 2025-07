In 3 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Dieser Fantasy-Horror-Hit stieg vor zweieinhalb Jahren zur erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie überhaupt auf. In wenigen Wochen kehrt sie endlich mit Staffel 2 zurück.

Mit über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden steht seit Ende 2022 ein Titel eisern an der Spitze der meistgesehenen englischsprachigen Serien bei Netflix: Wednesday. Die 1. Staffel des Fantasy-Horror-Hits über die eigenen Abenteuer der Addams Family-Kultfigur avancierte in Windeseile zum Phänomen und ließ Fans sehnsüchtig nach Nachschub dürsten. Dieser lässt nun bereits seit über zweieinhalb Jahren auf sich warten, doch in wenigen Wochen ist es so weit: Die 2. Staffel kommt zu Netflix.

Wednesday Staffel 2: Jenna Ortega kehrt an die Nevermore Academy zurück

In der 2. Staffel von Wednesday verschlägt es Jenna Ortegas titelgebende Heldin für ein neues Schuljahr an die Nevermore Academy. Nachdem sie dort in Staffel 1 noch als Außenseiterin galt, wird sie nun als Heldin gefeiert, denn die Schule verdankt ihr ihren Fortbestand. So kann sich nicht nur der neue Direktor Barry Dort (Steve Buscemi) vor Begeisterung kaum halten, Wednesday versammelt auch einige eifrige Fans um sich.

Doch der Addams-Nachwuchs hat ganz andere Probleme: Eine Zukunftsvision zeigt ihr Enids (Emma Myers) bevorstehenden Tod. Mithilfe ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) und einem Familiengeheimnis setzt sie alles daran, die Tragödie zu verhindern.

Dabei dürfen sich Fans unter anderem auf ein Wiedersehen mit diesen aus Staffel 1 bekannten Gesichtern freuen:

Darüber hinaus weisen die kommenden Folgen einige namhafte Neuzugänge vor. Dazu gehören:

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird acht brandneue Folgen beinhalten. Diese werden jedoch nicht auf einen Schlag bei Netflix erscheinen, sondern in zwei Teilen auf dem Streamer serviert. Teil 1 startet am 6. August 2025 auf Netflix. Teil 2 folgt etwa einen Monat später, am 3. September 2025. Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr so lange hier nachlesen.

Und falls ihr Serien-Tipps für die Wartezeit sucht, hört doch mal unseren Podcast rein:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast 15 der besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Ob wendungsreiche Sci-Fi-Mystery, episches Western-Abenteuer, Superhelden-Überraschungen, fesselnde Krimis oder mitreißende Dramaserien: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.