Wednesday hat in Staffel 2 einen Fanclub – und die Vorsitzende könnte noch wichtig werden

Wednesday ist in Staffel 1 als Außenseiterin zur Nevermore Academy gekommen. Wie der neue Trailer zeigt, wendet sich in Staffel 2 der Netflix-Serie das Blatt.

Der neue Trailer zu Wednesday Staffel 2 bringt Jenna Ortegas titelgebende Heldin zurück zur Nevermore Academy. Dort erwartet sie nicht nur ein neues Schuljahr samt neuer Mysterien, sondern auch ein ganz anderes Klima unter Schüler:innen und Lehrkörper. Während Schuldirektor Barry Dort (Steve Buscemi) das Außenseitertum an Nevermore begrüßt, ist Wednesday offenbar zum internen Promi aufgestiegen.

Wednesday hat in Staffel 2 jetzt eigene Fans: So wendet sich das Blatt in den neuen Folgen

Als Wednesday in Staffel 1 an der Nevermore Academy angekommen ist, war sie unter den Sonderlingen eine Außenseiterin, die aufgrund ihrer morbiden und eigentümlichen Natur nur schwer mit ihren Mitschüler:innen warm wurde. Nachdem sie im Staffelfinale gegen Joseph Crackstone antrat und die Schule somit rettete, hat Wednesday in den neuen Folgen nun einen völlig anderen sozialen Status erlangt.

So zeigt uns der neue Trailer nicht nur, dass Barry Dort Wednesday seine tiefe Bewunderung ausdrückt. Auch hat Wednesday offenbar einen eigenen Fanclub: Ihr folgen gleich mehrere Schülerinnen, die sich sogar die Zöpfe nach Wednesday-Art geflochten haben und sie um ein Autogramm bitten. Wednesdays abweisende Antwort, dass sie nur mit Blut unterschreibe, wird von ihren Fans freudig aufgenommen: solange es sich um ihr eigenes Blut handelt.

Weitere von Fans angefertigte Kunstwerke und Nachrichten vor ihrer Zimmertür hinterlassen keinen Zweifel: Wednesday ist der neue Star an der Nevermore Academy. Wie schnell sich das Blatt wenden kann ...

Welche Konsequenzen ihr neuer Status in der Netflix-Serie hat – und welche Rolle die Vorsitzende ihres Fanclubs (Evie Templeton) möglicherweise noch spielen wird – wird sich noch zeigen müssen. Dass Templeton im Trailer sowie auf gleich mehreren Szenenbildern prominent vertreten ist, lässt jedenfalls vorausahnen, dass es sich bei ihrer Rolle um mehr als nur einen Fan handelt. So wird sie in einer Szene des Trailers gemeinsam mit Enid (Emma Myers) schockierte Zeugin einer Handlung, die Wednesday im Off ausführt ...

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

In wenigen Wochen werden wir endlich erste Antworten erhalten. Wednesday wird in zwei Teilen bei Netflix eintreffen. Der erste zieht am 6. August 2025 ins Programm des Streamers ein. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025. Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 lest ihr hier.

