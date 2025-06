In 3 Wochen kommt eine der besten Western-Serien unserer Zeit zu Netflix – ein bildgewaltiges Abenteuer auf 3 Kontinenten

Netflix macht Western-Fans bald ein unglaubliches Geschenk: Die nächste Serie aus dem Yellowstone-Universum ist in Kürze im Stream verfügbar. Sie erzählt ein episches Abenteuer auf mehreren Kontinenten.

Während Fans des Western-Hits Yellowstone weiterhin ungeduldig auf eine Veröffentlichung der finalen Staffel bei Netflix warten, nimmt der Streamingdienst schon in wenigen Wochen fantastischen Ersatz ins Programm auf. Die gefeierte Prequel-Serie 1923 kommt nach über zwei Jahren endlich zu Netflix.

Knallharter Western trifft romantisches Abenteuer: Darum geht's im Yellowstone-Spin-off 1923

Zu vier Staffeln Yellowstone und der meisterhaften Vorgeschichte 1883 gesellt sich bei Netflix bereits am 9. Juli 2025 die erste Staffel des Prequels 1923, das mit namhaften Stars wie Harrison Ford, Helen Mirren und Timothy Dalton auftrumpft. Auch wer bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Yellowstone-Universum hatte, sollte sich das bildgewaltige Western-Abenteuer nicht entgehen lassen.

Schaut hier den Trailer zur Western-Serie 1923:

1923 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte der von Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan entwickelten Spin-off-Serie führt ins titelgebende Jahr 1923 und entspinnt eine epische Western-Saga rund um die Familie von Jacob Dutton (Harrison Ford) und seiner Frau Cara (Helen Mirren), die uns von der Familienranch in Montana bis in die Wildnis Südafrikas führt.

Während die Duttons in Montana inmitten einer schrecklichen Dürre erbitterte Überlebenskämpfe an mehreren Fronten austragen müssen, beginnt für Neffe Spencer (Brandon Sklenar) ein eigenes Abenteuer. Als Auftragsjäger versucht er in Afrika dem Trauma des Ersten Weltkrieges zu entfliehen und verliebt sich in die Britin Alexandra (Julia Schlaepfer). Doch als ihn ein Hilferuf seiner Tante erreicht, tritt das Paar die gefährliche Reise in Richtung Europa und schließlich Amerika an.

Bei der Moviepilot-Community kommt 1923 auf eine sagenhafte Bewertung von 7,9 Punkten und sichert sich damit einen Platz unter den besten Western-Serien der Gegenwart. Am 9. Juli veröffentlicht Netflix alle acht Folgen der ersten Staffel von 1923 auf einen Schlag.

Erst im April dieses Jahres wurde die Western-Geschichte mit Staffel 2 bei Paramount+ abgeschlossen. Wann diese auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Mit Y: Marshals sowie The Madison und einer noch unbetitelten Sequel-Serie mit Beth und Rip wird das Yellowstone-Universum demnächst weiter ausgebaut. Auch ein Nachfolger zu 1923 ist in Entwicklung.

Spannende Serien-Tipps, die ihr schon vorher schauen könnt, stellen wir euch im Podcast vor:



Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.