Statt 1923 Staffel 3: Die nächste Yellowstone-Serie muss eine Kriegsserie werden – alle Hinweise erklärt

Das Ende der Yellowstone-Serie 1923 ist zugleich der Anfang des nächsten Kapitels der Dutton-Familiengeschichte. Es bereitet eine kommende Kriegsserie vor.

Die Serie 1923 ist Anfang April mit Staffel 2 zu Ende gegangen. Eine 3. Staffel wird es nicht geben, die Familiengeschichte der Duttons geht im Yellowstone-Universum aber trotzdem weiter. Für das chronologisch nächste Kapitel 1944 hat das Serienende von 1923 sogar schon einige Hinweise gestreut.



Wie es weitergeht: Diese Spuren legt 1923 für das nächste Yellowstone-Kapitel 1944

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan ist in seiner Western-Welt der Duttons immer für eine Überraschung gut, wie zuletzt das schockierende Finale von 1923 zeigte. Einige Anhaltspunkte, wie es weitergeht, gibt er am Ende der 2. Staffel aber doch. Die Serie endet (entgegen ihres Titels) im Jahr 1924 und versteckt in kleineren Hinweisen einen möglichen Fahrplan für die zwanzig Jahre später angesiedelte Fortsetzung 1944 (Achtung, es folgen Spoiler zum 1923-Ende):



Spencer Dutton (Brandon Sklenar) lebte laut Serienfinale nach dem Tod seiner Frau Alexandra noch 45 Jahre, bevor er 1969 stirbt. Mit 55 Jahren noch ist er im Jahr 1944 also noch am Leben und hat gute Chancen erneut aufzutreten. (Sein Star wäre bereit.)

(Brandon Sklenar) lebte laut Serienfinale nach dem Tod seiner Frau Alexandra noch 45 Jahre, bevor er 1969 stirbt. Mit 55 Jahren noch ist er im Jahr 1944 also noch am Leben und hat gute Chancen erneut aufzutreten. (Sein Star wäre bereit.) Spencers und Alex' Baby John Dutton wird im 1923-Finale geboren und klärt die Lücke im Dutton-Stammbaum. Als 20-Jähriger bietet er sich als potenzielle neue Yellowstone-Hauptfigur in 1944 gerade zu an.

wird im 1923-Finale geboren und klärt die Lücke im Dutton-Stammbaum. Als 20-Jähriger bietet er sich als potenzielle neue Yellowstone-Hauptfigur in 1944 gerade zu an. Spencer zeugt außerdem noch ein zweites Kind mit einer namenlosen Witwe , wie die Erzählerstimme von Isabel Mays Elsa Dutton am Ende verrät. Würde Johns Halbbruder derart nonchalant eingeführt werden, wenn er in 1944 nicht noch eine Rolle zu spielen hätte?

, wie die Erzählerstimme von Isabel Mays Elsa Dutton am Ende verrät. Würde Johns Halbbruder derart nonchalant eingeführt werden, wenn er in 1944 nicht noch eine Rolle zu spielen hätte? Obendrein ist immer noch das ungeborene Kind des verstorbenen Jack Dutton (Darren Mann) im Spiel, das die verwitwete, schwangere Elizabeth (Michelle Randolph) nach dem Montana-Abschied in ihrem Bauch mit nach Osten nimmt. Auch dieser Sohn oder diese Tochter könnte zwanzig Jahre später als Dutton-Verwandtschaft erneut eine Rolle spielen.

(Darren Mann) im Spiel, das die verwitwete, schwangere Elizabeth (Michelle Randolph) nach dem Montana-Abschied in ihrem Bauch mit nach Osten nimmt. Auch dieser Sohn oder diese Tochter könnte zwanzig Jahre später als Dutton-Verwandtschaft erneut eine Rolle spielen. Der Titel der Serie 1944 verweist als zeitliche Einordnung zudem auf das Jahr, in dem die USA schon seit drei Jahren am Zweiten Weltkrieg teilnahm. Wenn da nicht das ein oder andere Dutton-Kind an die europäische Front oder in den Pazifik-Krieg reist ...

Aktuell wird als neue Yellowstone-Serie The Madison mit Michelle Pfeiffer produziert und soll im Laufe des Jahres starten. 1944 hat noch kein Startdatum. Noch nicht einmal die Dreharbeiten oder ein Cast stehen fest. Deshalb können wir frühestens 2026, eher 2027, mit der Serie rechnen. Dass 1923 trotzdem jetzt schon Spuren für das neue Yellowstone-Kapitel legt, das Prequel und Sequel der Duttons zugleich ist, zeugt jedoch von Sheridans Überzeugung, dass es auf jeden Fall kommen wird.

1944: Eine Yellowstone-Kriegserie ist die perfekte Weiterführung der Dutton-Geschichte

Taylor Sheridan erschuf mit der Serie Yellowstone einen Neo-Western, wagte sich im Prequel 1883 anschließend in klassische Western-Gefilde und fügte seiner historischen Unterhaltung in 1923 noch nahtlos das Genre des Abenteuerfilms hinzu (wenn Jäger Spencer Dutton aus Afrika heimkehrt).

Spencer Dutton ist in 1923 aber auch durch seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg gezeichnet, was immer wieder in kurzen Kriegs-Rückblenden anklingt. So wäre der nächste logische Schritt für das Yellowstone-Universum, diese Steilvorlage als weiteres Genre anzugehen und 1944 als Kriegsserie aufzuziehen. Eine Serie in diesem Jahr anzusiedeln, ohne den Zweiten Weltkrieg auf seinem Höhepunkt anzusprechen, scheint sehr unwahrscheinlich.

Taylor Sheridan Herangehensweise, Action, glaubhafte Figuren, Familienverbindungen und dramatische Wendungen zu mitreißenden Erzählungen zu verschmelzen, würde garantiert auch in einer Kriegsserie aufgehen. Genug junge Dutton-Männer, die 1944 in den Kampf schicken kann, hat 1923 auf jeden Fall vorbereitet.

Da in Zweiten Weltkrieg historisch sogar indigene US-Amerikaner zum Einsatz kamen (z.B. für codierte Nachrichten in ihrer nur wenigen verständlichen Stammessprache), könnte der historisch akribisch arbeitende Yellowstone-Schöpfer auch diese in all seinen Yellowstone-Serien vertretene Komponente weiter ausbauen.

