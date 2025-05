"Wir arbeiten uns den Hintern ab": Yellowstone-Star hat gute Nachrichten zum neuen Spin-off und klärt Missverständnis zum Titel auf

Das neue Yellowstone-Kapitel, das Fanliebling Beth Dutton samt Ehemann Rip ins Zentrum stellt, eifert der Hauptserie nach und hat offenbar doch keinen dämlichen Titel.

Der moderne Western-Hit Yellowstone ist letztes Jahr zu Ende gegangen. Die von Taylor Sheridan erschaffene Welt der Dutton-Familie hat ihr Leben aber noch lange nicht ausgehaucht. Als eine unter vielen neuen Nachfolge-Serien ist ein Yellowstone Spin-off mit Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) in Arbeit, zu dem der Rip-Darsteller nun Klartext gesprochen hat.

Cole Hauser verrät: Die neue Yellowstone-Serie heißt doch nicht "Dutton Ranch"

Anfang des Monats überraschte das Yellowstone-Universum mit der Botschaft, dass die neue Serie von Rip und Beth Dutton bereits in Produktion gegangen sei und einen Start noch dieses Jahr anpeile. In diesem Zusammenhang sickerte gerüchteweise der Titel Dutton Ranch durch, wobei unklar blieb, ob der Serienname ernst gemeint oder nur ein Arbeitstitel war. Gegenüber Fox News stellte Cole Hauser nun klar, dass alles ein Missverständnis war und teaste eine Rückkehr zu alter Yellowstone-Größe:

Zunächst einmal heißt [die neue Yellowstone-Serie] nicht 'Dutton Ranch'. Das ist nicht ihr Name [der steht noch nicht fest]. Wir können aber dasselbe erwarten, was wir in den letzten sieben Jahren getan haben. Kelly Reilly und ich arbeiten uns den Hintern ab, um etwas Besonderes zu erschaffen.

Auf den (noch nicht vergebenen) Titel der neuen Yellowstone-Serie müssen wir also noch etwas länger warten, auch wenn die Rückkehr der zwei Fanlieblinge ein nahtloses Anknüpfen an ihre bisherige Geschichte verspricht.

Worum geht's in Beths und Rips Yellowstone-Serie und wann startet sie?

Der neue Yellowstone-Serienableger spielt nach der Hauptserie und wird Beth, Rip und ihren Adoptivsohn Carter (Finn Little) deshalb wohl beim Neuanfang auf ihrer eigenen kleinen Ranch zeigen. Genau wie Beths Bruder Kayce Dutton, der in einer eigenen Yellowstone-Serie seinen Weg geht, finden sie eine neue Heimat. Wobei die Ortschaft Dillon in Montana von Touristenmassen und Immobilienstreitigkeiten bisher noch unberührt blieb. Nur wird das auch so bleiben? Das Paar ist dafür bekannt, dass der Ärger sie überall findet.

Wenn alles wie geplant läuft, soll die neue Yellowstone-Serie in den USA schon diesen Herbst 2025 bei Paramount+ starten und würde damit nur ein Jahr später auf das Ende der Hauptserie folgen.

Podcast mit Yellowstone: 7 Serien, die durch Figurentode völlig verändert wurden

Yellowstone ist nicht die einzige Serie, die sich nach dem Ausstieg einer Hauptfigur völlig verändert hat. In dieser Podcastfolge sprechen wird über 7 Figurentode, die verheerenden Auswirkungen auf ihre jeweiligen Serien hatten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.