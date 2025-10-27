In 4 Tagen startet der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten im Kino

Die Netflix-Sensation des Jahres beehrt endlich auch die deutschen Fans auf der großen Leinwand: KPop Demon Hunters kommt am Halloween-Wochenende hierzulande ins Kino.

Der Animationsfilm KPop Demon Hunters avancierte innerhalb der letzten Monate nicht nur zur Netflix-Sensation des Jahres, sondern auch über die Streaming-Grenzen hinaus zu einem der größten und meistbesprochenen Film-Hits 2025. Einen Rekord nach dem anderen konnte der Fantasy-Kracher über die K-Pop-Band Huntr/x brechen, die bei Tag auf der Bühne steht und bei Nacht auf Dämonenjagd geht.

Nachdem die Sing-Along-Version des Films schon im August für ein Spezialwochenende in ausgewählten Kinos gezeigt wird, werden jetzt auch deutsche KPop Demon Hunters-Fans erstmals in den Genuss des Films auf der großen Leinwand kommen.

KPop Demon Hunters kommt in die deutschen Kinos: Halloween im Huntr/x-Fieber

Wie Netflix selbst vor wenigen Tagen verkündete, wird KPop Demon Hunters für einen zweiten Speziallauf pünktlich zu Halloween in die Kinos zurückkehren. Dieses Mal geht der Lauf jedoch über die US-amerikanischen Grenzen hinaus und betrifft zahlreiche weitere Länder, darunter auch Deutschland.

Gezeigt wird die Sing-Along-Version, die im August ihr Debüt in den US-Kinos feierte und daraufhin auch ins Streaming-Programm bei Netflix eingezogen ist. Bei dieser Fassung handelt es sich um eine Karaoke-Version, bei der die Songtexte der Lieder als Untertitel im Film eingefügt werden – und somit zum Mitsingen einladen.

So könnt ihr KPop Demon Hunters im Kino sehen

Der Film hierzulande vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Der Vorverkauf für die Tickets hat bereits begonnen.

KPop Demon Hunters steht mit über 325 Millionen Views an der Spitze der meistgeschauten Netflix-Filme aller Zeiten. Eine Fortsetzung sowie weitere Projekte aus dem Animations-Universum sollen bereits in Planung sein, offiziell angekündigt wurde hier jedoch noch nichts.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form am 21. Oktober 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.



