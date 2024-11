In 43 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Der neue Spitzenreiter verdrängt sogar einen Action-Film, der für Rambo-Fans wie gemacht ist

Bei Netflix hält sich kaum noch ein Film für eine Woche auf Platz 1 der Top 10. Diesmal hat es den Action-Film Sisu erwischt. Der neue Platz 1 könnte unterschiedlicher kaum sein.

Das Publikum kommt langsam in Weihnachtsstimmung, zumindest wenn es nach den derzeit beliebtesten Filmen beim Streamer Netflix geht. Dort regierte seit ein paar Tagen der derbe Action-Krache Sisu, in dem sich eine Ein-Mann-Armee à la Rambo gegen einen Haufen Soldaten wehren muss. Lange konnte sich der finnische Film allerdings nicht auf dem Spitzenplatz halten (obwohl Sisu das Siegertreppchen verdient).

Auf Platz 1 der Film-Charts in 43 Ländern steht laut Flixpatrol ein neuer Titel und der bietet in Sachen Stimmung absolutes Kontrastprogramm. Bei Meet Me Next Christmas handelt es sich nämlich um eine kuschelige Weihnachtskomödie mit romantisch-musikalischem Einschlag.

Der neue Spitzenreiter bei Netflix erzählt von einem Wettlauf gegen die Zeit

Hauptfigur Layla (Christina Milian) ist nämlich eine große Romantikerin. Bei einem Schneesturm trifft sie einen Fremden (Kofi Siriboe) und ihre gemeinsame Chemie ist unbestreitbar. Nur ist Layla noch in einer Beziehung. Also machen sie etwas aus: Wenn sie in einem Jahr Singles sind, treffen sie sich bei einem Konzert der A-cappella-Gruppe Pentatonix wieder. 12 Monate später ist Layla tatsächlich wieder allein – aber das Konzert ist ausverkauft. Gemeinsam mit dem Concierge Teddy (Devale Ellis) begibt sie sich auf die Suche. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – mit allen Anzeichen eines Liebesdreiecks.

Schaut euch hier den Trailer für Meet Me Next Christmas an:

Meet Me Next Christmas - Trailer (English) HD

Die Rolle der Layla wird dabei von Popstar und Schauspielerin Christina Milian übernommen, die sich in den vergangenen Jahren auf romantische Komödien spezialisiert hat. Die Kritiken zum Film sind bisher durchwachsen. So heißt es im Guardian :

Milian ist charmant und hat eine gute Chemie mit Ellis, auch wenn sich ihr Film oft weniger wie eine Liebeskomödie anfühlt, sondern eher wie ein seltsamer Pentatonix-Werbespot oder ein gefährliches Pentatonix-Trinkspiel (ein Schuss Eierlikör jedes Mal, wenn jemand Pentatonix sagt, wird dich vor Weihnachten töten).

Falls ihr noch nicht in Festtags- oder RomCom-Stimmung seid, solltet ihr Sisu eine Chance geben. Der finnische Reißer beeindruckt mit sparsamen Dialogen, einer minimalistischen Rache-Story und kreativen Action-Einlagen.

Das ist die aktuelle Netflix-Top-10 der Filme:

Mehr Tipps im Podcast: 10 Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington über harte Action-Spektakel bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.