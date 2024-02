In 5 Tagen erstmals bei Disney+: Extrem unterhaltsamer Superhelden-Blockbuster, der über 200 Millionen gekostet hat

Im Kino ging der jüngste Superhelden-Film aus dem Marvel Cinematic Universe komplett unter. Jetzt erhält der kostspielige Blockbuster bei Disney+ eine zweite Chance.

Rund drei Monate nach seinem Kinostart schlägt The Marvels bei Disney+ auf. Der neuste Film aus dem Marvel Cinematic Universe vereint drei namhafte Superheldinnen erstmals vor der Kamera. Neben der von Brie Larson gespielten Carol Danvers gehören dazu Teyonah Parris als Monica Rambeau und Iman Vellani als Kamala Kahn.

In The Marvels kulminieren somit die Geschichten von drei MCU-Projekten aus den letzten Jahren, allen voran der Blockbuster-Überflieger Captain Marvel, der 2019 über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielen konnte. Der Fortsetzung war dieser Erfolg leider nicht vergönnt. Jetzt könnt ihr den Film bei Disney+ nachholen.

The Marvels bei Disney+: Drei Superheldinnen werden kreuz und quer durchs MCU katapultiert

Bevor ihr The Marvels bei Disney+ schaut, solltet ihr einen Blick in zwei MCU-Serien werfen, die sich ebenfalls bei dem Streaming-Dienst befinden: WandaVision und Ms. Marvel. In Wandavision lernen wir die erwachsene Version von Monica Rambau kennen, die bereits als Kind im ersten Captain Marvel-Film zu sehen war. Jetzt gehört sie Nick Furys (Samuel L. Jackson) Geheimorganisation S.A.B.E.R. an.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Marvels schauen:

The Marvels - Trailer (Deutsch) HD

Ms. Marvel stellt uns derweil die junge Kamala Kahn vor, die in New Jersey als ganz normale Teenagerin aufwächst, bis sie durch einen mysteriösen Armreif übernatürliche Kräfte erhält. Jetzt kann Kamala als Nachwuchssuperheldin endlich ihrem großen Vorbild nacheifern: Carol Danvers aka Captain Marvel. Schon bald ist sie ihrer Inspiration näher, als sie es sich jemals hätte träumen lassen.

Zum Weiterlesen: Warum The Marvels definitiv einen Blick wert ist

Durch ein Wurmloch werden Kamala, Monica und Carol durchs Universum geschleudert und tauschen ihre Plätze. Eben noch kämpfte Carol gegen finstere Widersacher im Weltraum, da findet sie sich plötzlich in Kamalas Kinderzimmer wieder und umgekehrt. Aufbauend auf dieser Prämisse verwandelt sich The Marvels in ein äußert kurzweiliges Sci-Fi-Abenteuer, das uns quer durchs MCU katapultiert.

Unfassbar teurer MCU-Blockbuster: The Marvels konnte nicht einmal sein Budget wieder einspielen

Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, hat die Produktion von The Marvels ein riesiges Budget von 275 Millionen US-Dollar verschlungen. Gedreht wurde in Großbritannien. Dank Begünstigungen durch die britische Regierung kommt der Film am Ende auf ein Budget von 220 Millionen US-Dollar. Für einen Erfolg wär laut Forbes ein Einspielergebnis von mindestens 440 Millionen US-Dollar notwendig gewesen.

Wie die Zahlen von Box Office Mojo zeigen, konnte der Film allerdings nur 195 Millionen US-Dollar einspielen. Damit unterbietet The Marvels sogar das Einspielergebnis von Der unglaubliche Hulk, der 2008 auf 265 Millionen US-Dollar kam und das bis dato das Box-Office-Schlusslicht im MCU markierte. Jetzt tritt der Film bei Disney+ sein Streaming-Leben an, bevor mit Deadpool 3 der nächste MCU-Ableger ins Kino kommt.

Wann startet The Marvels bei Disney+?

Ab dem 7. Februar 2024 könnt ihr The Marvels bei Disney+ im Abo streamen. Auf den Kinostart von Deadpool 3 müssen wir dagegen noch etwas länger warten. Am 24. Juli 2024 kehrt der Sprücheklopfer auf die große Leinwand zurück – und zwar mit niemand Geringerem als Wolverine im Schlepptau.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.