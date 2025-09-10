In 5 Tagen geht das The Boys-Universum endlich weiter – und könnte die ultimative Geheimwaffe gegen Homelander entfesseln

Das Serienuniversum von The Boys kehrt im September bei Amazon zurück. In Gen V Staffel 2 wird schon jetzt die finale Konfrontation mit Homelander vorbereitet.

Nach dem monumentalen Cliffhanger von The Boys Staffel 4 steht im nächsten Jahr eine letzte Konfrontation mit Homelander bevor. Von der US-Regierung erhielt der fragwürdige Superheld eine carte blanche und kann sich nun eine eigene Armee erschaffen, um Amerika an den Rand eines Kriegs zwischen Supes und Menschen zu treiben.

Bereits in wenigen Tagen startet die 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V bei Amazon Prime Video und verspricht einen ersten Blick auf den neuen Status quo des Superhelden-Universums sowie spannende Hinweise auf das große Finale von The Boys.

Vor The Boys-Finale bei Amazon: Gen V Staffel 2 erzählt die Vorgeschichte

Am Ende der ersten Staffel wurden die junge Superheldin Marie Moreau (Jaz Sinclair) und ihre Freunde für ein Blutbad an ihrer Uni verantwortlich gemacht und in eine Forschungseinrichtung eingesperrt. In Gen V Staffel 2 werden sie überraschenderweise wieder freigelassen und beginnen ein neues Schuljahr an der Godolkin Universität.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gen V Staffel 2 schauen:

Gen V - S02 Trailer (Deutsch) HD

Welche finsteren Pläne verfolgt der enigmatische Schulleiter Cipher (Hamish Linklater)? Diesem Geheimnis müssen die jungen Supes auf den Grund gehen, während Marie von Superheldin Starlight aka Annie January (Erin Moriarty) mit einer Sondermission beauftragt wird: Sie soll an der God U Hinweise auf ein Geheimprojekt namens Odessa aufspüren, das den Krieg gegen Homelander entscheiden könnte.

Auch wenn Gen V weiterhin eine eigenständige Geschichte erzählt, wird Staffel 2 als direkte Vorgeschichte zu Staffel 5 wichtige Weichen für das The Boys-Finale stellen. Fans können sich dabei auf einige Gastauftritte freuen – unter anderem von The Deep, Black Noir II, Firecracker und Sister Sage.

Einen Hinweis auf die The Boys-Zukunft liefert bereits der Trailer zu Staffel 2: Blutbändigerin Marie hat das Potenzial, die stärkste Superheldin aller Zeiten zu werden. Damit wäre sie sogar Homelander ebenbürtig und könnte selbst eine entscheidende Rolle in der finalen Schlacht gegen den Super-Psychopathen einnehmen.

Wann startet Gen V Staffel 2 bei Amazon?

Das Warten auf Gen V Staffel 2 hat endlich ein Ende. Los geht es am 17. September 2025 bei Amazon Prime Video mit den ersten drei Folgen. Die restlichen fünf Episoden erscheinen im Wochentakt, immer mittwochs, bis zum 22. Oktober 2025.

Auf die 5. Staffel von The Boys müssen sich Fans hingegen noch etwas länger gedulden. Obwohl die finale Season bereits abgedreht ist, erscheint diese erst im Laufe des nächsten Jahres.

Ob es weitere Staffeln von Gen V nach dem The Boys-Finale geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Für Superhelden-Nachschub sorgt aber die Prequel-Serie The Boys: Vought Rising. Die in den 1950er Jahren verortete Vorgeschichte des von Jensen Ackles verkörperten Helden Soldier Boy startet 2026 oder 2027 bei Amazon.

