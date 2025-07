Karl Urban nimmt nach 8 Jahren Abschied von The Boys – und teast gigantisches Finale für Amazons Serienhit

Karl Urban teast ein gigantisches Finale für Amazons Superheldenserie The Boys, während er seine Paraderolle Billy Butcher nun wohl oder übel ziehen lassen muss.

Vor kurzem hat Amazons The Boys die Dreharbeiten für Staffel 5 beendet und uns damit das große Finale des Serienhits ein ganzes Stück nähergebracht. Nun nimmt nach Serienschöpfer Eric Kripke auch Hauptdarsteller Karl Urban Abschied.

The Boys-Abschied: Karl Urban dankt Fans und verspricht gewaltigen Abschluss

Die Serie The Boys ist für Karl Urban zu Ende gegangen und er muss seine Rolle des Anti-Superhelden-Anführers Billy Butcher ziehen lassen. Zusammen mit Co-Star Jack Quaid (Hughie Campbell) ließ er sich vor einem Sonnenuntergang ablichten und sprach auf Instagram aus ganzem Herzen seinen Dank gegenüber der Amazon-Serie und ihren euphorischen Fans aus:

Acht Jahre. 5 Staffeln. 40 Episoden. Was für ein unglaublicher, lebensverändernder Ritt! [...] Dankschön! Wir sind so dankbar für eure Unterstützung und können es kaum erwarten, dass ihr die abschließende Staffel zu sehen bekommt ... sie ist VERFLUCHT BIBLISCH! Genau wie ihr.

Karl Urbans Wortwahl "biblisch" ist hier wohl metaphorisch zu verstehen: Während auch in der christlichen Bibel nicht zu knapp gemordet und Rache genommen wird, erwartet uns im Finale sicherlich ein neuer Grad der Eskalation von Gewalt, Sex und allen Tabu-Themen, die man nur brechen kann. In Staffel 5 sind viele der Held:innen in Camps gefangen und diesmal ist nicht einmal der Hauptcast vor dem Tod sicher.

Wann startet die finale 5. Staffel von The Boys bei Amazon?

Auch wenn die Dreharbeiten beendet sind, müssen Fans sich noch etwas bis zum großen Finale von The Boys gedulden. Während das Spin-off Gen V im September in Staffel 2 startet, kommt Staffel 5 von The Boys erst 2026 zu Amazon Prime. Ein konkretes Startdatum wurde noch nicht bekanntgegeben. Wenn die Rückkehr es wie die vorigen Staffeln hält, können wir aber im Sommer damit rechnen.