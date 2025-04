In 5 Tagen kommt einer der spannendsten Sci-Fi-Neustarts zu Netflix: Er basiert auf 68 Jahre alter Vorlage

In den 50ern und 60ern war in Argentinien ein Science-Fiction-Comic für Erwachsene nicht nur beliebt, sondern prägend – die Sci-Fi-Verfilmung startet bald bei Netflix.

Am 30. April 2025 startet bei Netflix die 1. Staffel einer neuen Comic-Verfilmung. Eternauta basiert auf dem gleichnamigen Comic aus Argentinien. Dieser wurde 1957 zum ersten Mal veröffentlicht und machte aus dem Autor Héctor Germán Oesterheld den bekanntesten argentinischen Comicverleger. El Eternauta ist eine Sci-Fi-Geschichte für ein erwachsenes Publikum.

Darum geht’s in Netflix' Sci-Fi-Serie Eternauta

Mitten im Sommer in Buenos Aires beginnt ein seltsamer Schneefall. Bei dem Niederschlag handelt es sich allerdings nicht um gewöhnlichen Schnee, sondern um eine tödliche Substanz. Um sich draußen zu schützen, müssen die Bewohner:innen vollständig geschlossene Anzüge tragen.

Bald lässt die ungewöhnliche Situation Menschen in Angst handeln und verwandelt Buenos Aires in einen gewaltsamen, anarchistischen Ort. Familienvater Juan Salvo (Ricardo Darín) muss mit seinen Freund:innen und seiner Familie ums nackte Überleben kämpfen. Währenddessen entdecken sie, dass eine außerirdische Invasionsarmee hinter dem Schneefall steckt.

Diese Bedeutung hat der 68 Jahre alte Comic El Eternauta für Argentinien

El Eternauta gehört nicht nur zu den bekanntesten Comics Argentiniens, sondern auch zu den wichtigsten. Laut der Kulturstiftung des Bundes ist das Werk prägend für die sogenannte argentinische Schule, die auch großen Einfluss auf die europäische Comicszene hatte. Hier könnt ihr El Eternauta bei Amazon kaufen *.

Darüber hinaus hat die Geschichte auch einen großen politischen Wert. In den 70er Jahren ging der Autor Oesterheld selbst in den Untergrund, um gegen die Militärdiktatur in Argentinien zu kämpfen. Die Geschehnisse in seinem Comic, den er mehr als 10 Jahre zuvor veröffentlicht hatte, nahm gewisse Traumata vorweg, denen die Bevölkerung sich zu dieser Zeit ausgesetzt sah. So wurde El Eternauta gewissermaßen zu einer frühen Prophezeiung der Situation.

Bis heute gehört der Comic zur Weltliteratur und ist ein Symbol für politischen Widerstand. Was das alles mit dem tödlichen Schnee auf sich hat, könnt ihr ab dem 30. April 2025 auch bei Netflix in Serienform sehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.