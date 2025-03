In 5 Tagen startet ein Fantasy-Abenteuer auf Disney+, das schon über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat

Vaiana 2 erreichte Disney-Fans letztes Jahr im Kino und wurde dort zum Mega-Hit. Nur wenige Monate später kommt das Fantasy-Abenteuer ins Streaming-Abo von Disney+.

Seit dem Start von Disney+ im Jahr 2019 gab es keinen Film, der dort öfter geschaut wurde als Vaiana. Die titelgebende Heldin von der ozeanischen Insel Motunui hat bei Streamer:innen jeden Alters einen Nerv getroffen und erweiterte den Kino-Erfolg auch auf die hauseigene Plattform des Studios.

Ob die Fortsetzung Vaiana 2 ihren Leinwanderfolg ebenfalls aufs Streaming übertragen kann, werden wir schon in wenigen Tagen herausfinden. Denn das Fantasy-Abenteuer kommt zu Disney+.

Fantasy-Abenteuer Vaiana 2 kommt nur vier Monate nach Kinostart zu Disney+

Wie Disney vor wenigen Wochen offiziell angekündigt hat, wird Vaiana 2 am 12. März 2025 im Programm des Streaming-Dienstes erscheinen. Das Fantasy-Abenteuer lief erst am 28. November 2024 in den deutschen Kinos an. Damit liegen zwischen Kino- und Streamingstart nur etwas weniger als vier Monate.

Schaut hier einen Trailer zu Vaiana 2:

Vaiana 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wer nicht mehr so lange warten kann – oder nicht auf Disney+ zu Hause ist –, hat bereits jetzt die Möglichkeit, sich den Film in den eigenen vier Wänden anzusehen. Seit dem 28. Januar steht Vaiana 2 nämlich bei den gängigen VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video * als Kauftitel zur Verfügung.

Mehr zu Vaiana:

Vaiana 2 wurde an den Kinokassen zum Mega-Hit

Das Fantasy-Abenteuer mauserte sich in den weltweiten Kinos zum unglaublichen Erfolg und konnte laut Box Office Mojo über 1 Milliarde US-Dollar einspielen. Damit wurde Vaiana 2 zum dritterfolgreichsten Film des Kinojahres 2024 – dicht hinter Disney-Geschwistern und Spitzenreitern Alles steht Kopf 2 und Deadpool & Wolverine.

In Vaiana 2 wagt sich die junge Heldin (im englischen Original gesprochen und gesungen von Auli'i Cravalho) über den Tellerrand ihrer Heimatinsel Motonui hinaus, um nach weiteren bewohnten Inseln und Stämmen zu suchen. Dabei stößt sie auf den Fluch des Gottes Nalo, der die ozeanischen Stämme für immer auseinanderbringen soll. Mithilfe einer tollkühnen Crew und Halbgott Maui (Dwayne Johnson) will Vaiana den Fluch brechen und ihr Volk wieder vereinen.

