Kommt Vaiana 3? Auf einen neuen Film dürfen sich Fans jetzt schon freuen

Vaiana 2 erobert aktuell die Kinos und hinterlässt die brennende Frage, ob wir mit einem dritten Fantasy-Abenteuer rechnen dürfen. Zumindest ein weiterer Vaiana-Film ist in trockenen Tüchern.

Nach acht Jahren Wartezeit dürfen sich Disney-Fans endlich über den Einzug von Vaiana 2 auf die großen Kinoleinwände dieser Welt freuen. Das Fantasy-Abenteuer erzählt uns die gefährliche Reise der polynesischen Wegfinderin, die einen antiken Fluch brechen muss, um die Stämme der ozeanischen Inseln wieder zu vereinen.

Auch wenn ihr dies am Ende gelingt, scheint ihr Abenteuer noch nicht zu Ende zu sein, wie uns die Post-Credit-Szene von Vaiana 2 suggeriert. Aber wird es einen dritten Vaiana-Teil geben? Auf einen weiteren Film dürfen sich Fans zumindest jetzt schon freuen.

Vaiana 3 wird in der Post-Credit-Szene von Vaiana 2 geteast ‒ und ein Star wäre an Bord

Die Post-Credit-Szene von Vaiana 2 deutet einen Vergeltungsschlag von Nalo und Tamatao gegen die frischgebackene Halbgöttin und ihre Freund:innen an. Damit legt der Film den Grundstein für eine weitere Geschichte, die uns im Kino als Vaiana 3 erwarten könnte. Ein dritter Teil des Fantasy-Abenteuers wurde von offizieller Seite zwar noch nicht bestätigt. Einige der Beteiligten machen jedoch bereits Hoffnung auf eine Fortsetzung.

Wie Auli'i Cravalho, die im englischen Original Vaiana ihre Stimme leiht, im Gespräch mit CinemaBlend verriet, wäre sie Feuer und Flamme dafür, den Weg mit der jungen Halbgöttin weiterzugehen:

Ich liebe diese Figur so sehr. Ich hatte sie all die Jahre in meinen Knochen. Ich hoffe, ich muss ihr niemals den Rücken kehren.

Auch Cravalho sei davon überzeugt, dass Vaiana 2 einen Grundstein für weitere Geschichten gelegt habe:

[Der Film] eröffnet eine ganz neue Welt. Das ist alles, was ich sagen kann.

Dana Ledoux Miller, die als eine der Autor:innen und Regisseur:innen von Vaiana 2 fungierte, erklärte dazu, dass Vaianas Handlungen im Fantasy-Abenteuer große Konsequenzen mit sich tragen:

Ich denke, Vaiana kommt in dem Film zu einem Punkt, an dem sie ziemlich schwierige Entscheidungen für die Zukunft ihres Volkes treffen muss, und es gibt Konsequenzen für diese Handlungen.

Ob sie damit auch die Konsequenzen meint, die in einem möglichen dritten Teil auf die junge Wegfinderin zukommen könnten? Ob Vaiana 3 tatsächlich kommt, wird wahrscheinlich massiv davon abhängen, wie sich der Film an den Kinokassen schlägt. Nach einem großartigen Vorverkauf und Start müssen sich Fans hier allerdings wohl keine allzu großen Sorgen machen. So konnte der Film in den USA laut Variety schon am ersten Tag 57,5 Millionen US-Dollar einspielen.

Die Vaiana-Realverfilmung mit Dwayne Johnson ist schon abgedreht

Ein Vaiana-Film ist dazu schon jetzt in trockenen Tüchern. Denn ein Live-Action-Remake zum ersten großen Fantasy-Abenteuer ist schon abgedreht und hat sogar bereits einen offiziellen Kinostart. Darin wird Dwayne Johnson Maui nicht nur seine Stimme leihen, sondern diesen auch gänzlich verkörpern.

Erste Set-Fotos zeigten den Schauspieler erst kürzlich als volltätowierten und langhaarigen Halbgott. Newcomerin Catherine Laga'aia wird darin als Vaiana zu sehen sein, da Auli'i Cravalho laut eigener Aussage mittlerweile zu alt für die Rolle sei. Musical-Koryphäe Thomas Kail (Hamilton) nimmt dazu auf dem Regiestuhl Platz.

Die Realverfilmung von Vaiana erwartet uns am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Infos zu einem dritten Vaiana-Animationsfilm folgen bestimmt in naher Zukunft.