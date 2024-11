Vaiana 2: Das Regie-Trio über das vielleicht "dümmste Hühnchen der Kinogeschichte" und versteckte Details des Fantasy-Abenteuers

Ob frühste Fan-Fiction zu Vaiana, versteckte Easter Eggs oder die Herausforderungen einer geteilten Regie-Arbeit: Das Vaiana 2-Trio stand uns im Interview Rede und Antwort.

Vaiana ist der meistgesehene Disney+-Film aller Zeiten. Am Donnerstag, dem 28. November 2024, ist nun Vaiana 2 im Kino gestartet. Die animierte Fortsetzung führt die polynesische Heldin drei Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1 erneut aufs Meer. Diesmal begleitet allerdings eine ganze Crew ihre Schiffsreise, sodass neben alten Freunden wie Maui und Hahn Heihei auch neue Verbündete, Feinde und Tiere auf den Plan treten.

Im Zuge von Moviepilots Besuch hinter den Kulissen des Walt Disney Animation Studios sprachen wir mit den drei Menschen, die sich den Regiestuhl für Vaiana 2 teilten: David G. Derrick Jr., Dana Ledoux Miller und Jason Hand. Alle übernahmen zum ersten mal die Leitung eines Films, sind aber schon länger bei Disney tätig. Jason Hand bescherte als Animator beispielsweise dem ersten Film einen Halbgott mit Hai-Kopf und erschuf die ikonische Faultier-Szene in Zoomania. Uns verrieten die drei ihre frühsten Disney-Erinnerungen und auf welche versteckten Details im Sequel sie besonders stolz sind.

Das Regie-Trio von Vaiana 2 im Interview: Dana Ledoux Miller, Jason Hand und David G. Derrick Jr.

Was ist eure persönliche erste Disney-Erinnerung?

Jason Hand: Mein Vater hat mich für Das Dschungelbuch mit ins Kino genommen. Das war eine besondere Erfahrung und ich habe es geliebt: den Film, die Figuren, die Tiere!

Dana Ledoux Miller: Jetzt hätte ich fast einen Witz auf deine Kosten gemacht, weil ich "etwas" jünger bin. [alle lachen] [Anm. d. Redaktion: Disneys Das Dschungelbuch erschien 1967.] Aber Spaß beiseite: Ich erinnere mich, dass ich Arielle, die Meerjungfrau [1989] im Kino sah – und jeden Song des Soundtracks anschließend so laut wie möglich gesungen habe. Was, nebenbei gesagt, mein 4-jähriges Kind jetzt macht. Ich liebe es, dass sich der Kreis da schließt.

David G. Derrick Jr.: Der König der Löwen [1994] hat bei mir vermutlich den größten Eindruck hinterlassen. Der Film hat zu mir gesprochen.

Die meisten Animationsfilme haben mehr als eine:n Regisseur:in. Für Vaiana 2 wart ihr zu dritt. Wie funktioniert das? Entscheidet ihr alles zusammen? Haben alle jeweils Spezialgebiete? Wisst ihr manchmal nicht, wie ihr etwas entscheiden sollt?

Jason Hand: Alles davon ist wahr. Nur, dass wir immer einer Meinung sind. [alle lachen] Nein, ich scherze natürlich. Aber die Geschichte treibt alles an. Und sobald wir alle verstanden haben, was das ist, und sobald wir uns darüber einig sind, können wir alle in unterschiedliche Abteilungen gehen. Aber wir haben den gemeinsamen Nenner, dass die Story immer am wichtigsten ist. Ehrlich gesagt dauert es aber lange, um zu diesem Punkt zu kommen.



Dana Ledoux Miller: Es ist wirklich schön, Partner zu haben. Wir besitzen eine gewaltige Crew von über 700 Menschen. Wir arbeiten lange Tage, um diesen Film fertigzustellen. Da tut es manchmal gut, einen Schritt zurück zu machen und sich zu fragen: "Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?" Dann einen Resonanzkörper [in Form von Regie-Kollegen] zu haben, ist wirklich toll. Außerdem können wir so die Freude miteinander teilen, wie der Film sich langsam zusammensetzt.



Verratet ihr mir ein Detail, auf das ihr in Vaiana 2 besonders stolz seid, das die meisten beim erstem Kinobesuch aber wahrscheinlich übersehen werden?

Dana Ledoux Miller: Oh! [denkt nach] Also wir haben diese Figur, Loto, die unsere Ingenieurin ist. Sie ist ein bisschen eigenwillig und denkt immer über den Tellerrand hinaus. Sie hat ein paar besondere Momente im Film. Behalte sie am besten genau im Blick: Wie sie andere beobachtet und auf ihre Art und Weise reagiert, ist echtes Comedy-Gold.



David G. Derrick Jr.: Ich habe auch was! Wir führen ein paar neue Tiere in Vaiana 2 ein. Wir haben schon Heihei, der wahrscheinlich das dümmste Hühnchen der Kinogeschichte ist. Jetzt führen wir aber Schlammspringer [im Englischen: Mudskipper] ein, die noch dümmer sind. Und in einer Szene, während eines großen Maui-Liedes, treten 27.000 Schlammspringer auf! Was komplett übergeschnappt ist.



Jason Hand: Ja, das ist verrückt.



Dana Ledoux Miller: Sind es genug? Ich bin nicht sicher. [alle lachen]



Jason Hand: Wenn wir schon von den neuen Charakteren sprechen: Der Geschichtenerzähler Moni erschafft diese unglaublichen Zeichnungen und bringt sich immer selbst in die Story von Maui und Vaiana ein. Wenn man diese Zeichnungen genau ansieht, versteckt sich darin viel Humor: In einer reitet Maui Moni beispielsweise wie ein Surfbrett. Man muss genau hingucken und den Film vielleicht mehrfach schauen, um all diese Details zu finden.



Dana Ledoux Miller: Das ist die frühste Fan-Fiction!



Vaiana macht in Teil 1 und auch jetzt im 2. Film eine große Charakterentwicklung durch. Habt ihr darüber gesprochen, ob da noch Entwicklungspotenzial für einen 3. Teil wäre?

Dana Ledoux Miller: Ich würde sagen, alle sollten sich erstmal Vaiana 2 diesen Herbst im Kino schauen gehen und wir brauchen dringend eine Runde Schlaf. [lacht]



David G. Derrick Jr.: Ja, das haben wir wirklich nötig.