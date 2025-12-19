In 6 Tagen kommt einer der besten Fantasyfilme des Jahres erstmals ins Streaming-Abo

In wenigen Tagen könnt ihr einen der größten Fantasy-Blockbuster des Jahres bequem im Streaming-Abo schauen. Er spielte über 600 Millionen ein.

15 Jahre nachdem Drachenzähmen leicht gemacht in den Kinos zum Animations-Hit wurde, ist diesen Sommer die Realverfilmung des Fantasyfilms auf der großen Leinwand eingetroffen. Dean DeBlois nahm dabei erneut auf dem Regiestuhl platz und erweckte mit einem Star-Cast um Mason Thames und Gerard Butler die Geschichte des jungen Hicks und seinem schuppigen Freund Ohnezahn zu neuem Leben. Und das mit Erfolg: Nicht nur ließ der Film ordentlich die Kasse klingeln, für die Moviepilot-Community zählt er zu den besten Fantasyfilmen des Jahres.

Wer den Film im Kino verpasst hat oder schon gar nicht erwarten kann, ihn in den eigenen vier Wänden nochmal zu schauen, darf sich freuen. Denn in wenigen Tagen kommt Drachenzähmen leicht gemacht endlich ins Streaming-Abo zu WOW.

Drachenzähmen leicht gemacht kommt ins Streaming-Abo: Darum geht's im Fantasy-Blockbuster

Drachenzähmen leicht gemacht dreht sich um den jungen Hicks (Thames), der auf der abgelegenen Insel Berk lebt und davon träumt, ein großer Drachenjäger wie sein Vater Haudrauf (Butler) zu werden. Von den Inselbewohner:innen wird er jedoch aufgrund seiner friedvollen Art häufig belächelt und auch sein Vater glaubt kaum noch daran, dass aus seinem Sohn mal ein großer Wikinger wird.

Als Hicks unerwartet auf einen der gefährlichsten Drachen überhaupt trifft, einen Nachtschatten, wittert er die Chance, sich endlich zu beweisen. Doch kann er es nicht übers Herz bringen, die verletzte Kreatur zu töten – und freundet sich stattdessen mit Ohnezahn an. Die seit Jahrzehnten bestehende Feindschaft zwischen den Menschen von Berk und den Drachen, gestaltet diese Verbindung jedoch als überaus schwierig.

Die Drachenzähmen leicht gemacht-Animationstrilogie mauserte sich zwischen 2010 und 2019 als enormer Erfolg für das Studio Universal und konnte insgesamt über 1,6 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Kein Wunder also, dass irgendwann an einem Live-Action-Remake gearbeitet wurde. Gerard Butler übernahm auch schon in der Originaltrilogie die Rolle von Haudrauf und lieh der Figur im englischen Original seine Stimme. In der Realverfilmung verkörperte Butler den Wikinger nun gänzlich.

Mehr: Einer der erfolgreichsten Fantasyfilme aller Zeiten wird fortgesetzt

Neben Butler und Hicks-Darsteller Mason Thames (All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You) sind in dem Fantasy-Kracher unter anderem Nico Parker (Dumbo) als Astrid, Nick Frost (Shaun of the Dead) als Grobian, Julian Dennison (Wo die wilden Menschen jagn) als Fischein und Gabriel Howell (Bodies) als Rotzbakke zu sehen.

Drachenzähmen leicht gemacht ist einer der besten Fantasyfilme des Jahres

Dass Live-Action-Remakes häufig das schwere Los mit sich herumtragen, stark mit ihren Animations-Originalen verglichen zu werden, weiß das Studio Disney bereits seit Jahren. Umso mehr hat es wohl überrascht, dass die Drachenzähmen leicht gemacht-Realverfilmung beim Publikum so gut ankam.

Bei der Moviepilot-Community kommt der Film auf eine beachtliche Bewertung von 7,4 von 10 Punkten – was nur 0,1 Punkte weniger ausmacht als das Original von 2010. Damit schafft es der Film außerdem auf Platz 6 der am besten bewerteten Filme 2025 und sogar auf Platz 3 der besten Fantasyfilme des Jahres.

In wenigen Tagen könnt ihr euch im Streaming-Programm selbst von dem Blockbuster auf euren heimischen Bildschirmen überzeugen. Drachenzähmen leicht gemacht ist ab dem 25. Dezember 2025 bei WOW im Abo verfügbar.